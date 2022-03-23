Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2022, 18:42

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), в том числе о запуске программы льготного кредитования на инвестиционные цели. Такое заявление он сделал в ходе встречи с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса.



«Основу современной экономики создают как раз именно малые и средние предприятия, и москвичи как раз пользуются их услугами повседневно, каждодневно. Это и торговля, и общепит, и услуги, и строительные предприятия, производственные предприятия, ИT-компании, креативный бизнес, огромное количество инновационных компаний, которые создают технологические заделы будущего нашего города и нашей страны. Сегодня с малым и средним бизнесом Москвы работают уже 4 млн человек, это еще, конечно, и социальная задача - сохранить рабочие места. У нас появляются не только новые проблемы, но и новые возможности, как всегда в любом кризисе, которые мы переживали с вами уже неоднократно», - сказал Сергей Собянин в начале встречи.



Он добавил, что в числе вопросов, которые волнуют бизнес - выполнение ликвидности, кредиты, импортозамещение, взаимодействие с органами власти и так далее. «Целый ряд решений правительство РФ уже приняло; принят целый ряд пакетов поддержки бизнеса правительством Москвы. Мы видим, что многие вопросы начинают решаться», - констатировал мэр, подчеркнув, что очень важно как можно быстрее реализовать принятые решения.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, власти города приступили к реализации программы поддержки предпринимательства, крупнейшими из которых станут программы льготного кредитования и грантовой поддержки.



Городская программа льготного кредитования будет востребована малым и средним бизнесом, работающим в сегменте массового спроса. Кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн руб.



Программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», предназначена для субъектов МСП, которые ведут инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн руб. Ставка для конечного заемщика - 7%, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок.



Во встрече приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшкина, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Исаевич, вице-президент ПАО «Сбербанк», председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, которые представили предложения по поддержке малого и среднего бизнеса: льготное кредитование, условия лизинга и другое.



Программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%, срок субсидирования - 12 месяцев.



Кроме того, правительство Москвы запустит грантовую поддержку реализации проектов создания импортозамещающих производств. Гранты смогут получить компании любого размера из любых отраслей экономики. Главное - создание производства товаров и услуг, необходимых жителям города, в сферах здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и других.



Максимальный размер гранта составит 100 млн руб. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет, включая год подачи заявки. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки.



Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объемах до 25% от размера гранта.



Также субъекты МСП смогут получить гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции в реальных или максимально приближенных к реальным условиям. Размер гранта составит до 2 млн руб. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки. Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: организаций здравоохранения, социального обслуживания, образования, транспорта, ЖКХ и другие.



В ходе встречи бизнес-сообщество выступило с предложениями, которые получили одобрение правительства Москвы и были включены в меры поддержки МСП. Среди принятых предложений - создание специализированного пищевого технопарка с производственными и офисными помещениями, складами, пищевыми лабораториями, кулинарным коворкингом, точками питания; а также реализация программы по софинансированию затрат московских предприятий на продвижение своей продукции и услуг на крупнейших маркетплейсах.



Кроме того, меры поддержки МСП дополнились предоставлением возможности зачета уплаченных обеспечительных платежей, в счет погашения последующих арендных платежей по действующим договорам размещения и установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных в парках; автоматической пролонгацией на два года заключенных с городом таких договоров, срок обязательств по которым истекает в текущем году.



