Родители южноуральских призывников могут получить юридическую консультацию

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

23 марта 2022, 18:34 Анна Семенова

По всем вопросам, касающимся службы, можно обратиться в правовой центр. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

На следующей неделе начинается призывная кампания.

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля 2022 года. В связи с этим в военной прокуратуре Челябинского гарнизона родители парней могут получить правовую помощь.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ведомстве будет открыт консультативный центр, куда можно обратиться с жалобами на нарушения, с вопросами о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва на военную службу.

Прийти можно лично по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 101, либо позвонить по телефону доверия 8 (351) 724-30-62.