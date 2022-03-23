Эксперт Леонид Холод рассказал об изменениях стоимости хлеба

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23 марта 2022, 17:59

pixabay.com

В связи со сложившейся ситуацией выросли цены на различные виды зерна на внутреннем российском рынке больше, чем на тысячу рублей. Бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал, как это может отразиться на росте цен на хлеб. Об этом сообщает «АБН».

За прошлую неделю цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке увеличились более чем на 500 рублей за тонну, а цены на ячмень из-за повышенного спроса выросли на 1,1 тыс. рублей.

В то же время председатель правительства Михаил Мишустин выдвинул указ на поддержку хлебопекарной отрасли и выделил 2,5 млрд рублей. Эти средства компенсируют предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции.

«Меры приняты под обещание представителей отрасли не будут поднимать цены на социально значимые сорта продукции. Кроме того, среди затрат на производство хлеба первичное зерно составляет не самую большую статью – порядка 20%», – рассказал доктор экономических наук.

Леонид Холод объяснил, что цены за тонну пшеницы выросли на 500 рублей, потому что есть несколько факторов. Один из них заключается в том, что зерно хранится уже более полугода, хотя существуют определенные условия хранения. Другой фактор - это общая инфляция, которая касается компаний, которые занимаются хранением зерна, и собственников сырья.

«Удорожание частично обусловлено также тем, что уровень мировых цен также увеличивается. Экспортные каналы сегодня закрыты, тем не менее держатели зерна будут продолжать повышать цены. Там более это вероятно в преддверии нового урожая из-за следования общим мировым тенденциям», – объяснил экономист.

Сейчас уже не заключают новые контракты на продажу зерна на экспорт, но ранее заключенные договоры влияют на повышение цен. Леонид Холод убеждён, что цены на зерно и хлеб несильно подорожают. Ежегодно цены растут из-за переоценки запасов зерна в преддверии нового урожая.