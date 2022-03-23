Израильский политолог Эскин высказался насчёт современных аналогий

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23 марта 2022, 15:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Как известно, темы, связанные с преступлениями прошлого, до сих пор являются очень злободневными. Нередко приводятся аналогии различных событий с преступлениями нацистской Германии. Эксперты считают, что с этим надо быть очень осторожным в нынешние дни. Особенную аккуратность надо соблюдать в исторических суждениях и стараться не допускать «перебора». Рациональная, чёткая и точная оценка без всяких лишних эмоций – вот что главное для современного историка.

Израильский политолог Авигдор Эскин прочёл целую лекцию на тему исторических аналогий и их уместности. Своим мнением он поделился с представителями СМИ. «Если мы проводим параллели с нацизмом», - заявил аналитик, «То не забудем плоды их деятельности – около 6 миллионов убитых во Второй Мировой. Когда мы обсуждаем Холокост, то речь идёт об истреблении 6 миллионов по причине принадлежности к народу Израиля. Таким образом, любые попытки аналогий с нацизмом в контексте иных военных действий могут быть приравнены к фальсификации истории, а не к должным историческим урокам». Иными словами, Холокост – это тёмное прошлое; прошлое, которое никогда не повторится. И сравнения с ним попросту неуместны.

Эскин считает ,что использование образов Второй Мировой войны лишает современных лидеров рациональности в решениях. «Реальность просто сменяется определениями из прошлого», - говорит политолог, «Это сбивает с толку не только СМИ, но и тех, кто отдаёт приказы». Он полагает, что исторические параллели могут приветствоваться, если они приводят к утончённому пониманию действительности. Но иногда обращение к тематике нацизма может вызывать потерю связи с реальностью. «А где-то на обочине зреет глорификация убийц того времени», - также отметил Эскин, «Мы никогда не сравним НКВД с нацистами, но отказ от восхваления и тех и тех был бы правильным выводом из кровавых ужасов прошлого».