Из-за шторма на Черном море экспорт нефти из России может сократиться на 1 млн баррелей в сутки

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23 марта 2022, 16:35 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Поставки из России нефти на мировой рынок могут снизиться на 1 млн баррелей в сутки. И дело не в санкциях. После шторма Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) придется вывести из эксплуатации для ремонта два поврежденных выносных причальных устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Их ремонт, по разным оценкам, может затянуться от трех недель до двух месяцев.



В условиях, когда цены на нефть стабильно превышают $110 за баррель Brent, поставки из России могут снизиться втрое. По оценкам экспертов, от прекращения отгрузок могут пострадать страны юга Европы и США. Среди европейских стран – это Италия, Франция, Испания и Португалия.



КТК протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год является основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана. Акционерами консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) и ряд миноритариев.



На время ремонта ВПУ грузоотправителям придется искать другие маршруты транспортировки нефти. Причем в перспективе КТК может столкнуться с перебоями поставок необходимого иностранного оборудования, поскольку многие поставщики уже отказываются работать с консорциумом.



Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что перебои неминуемо скажутся на ценах на мировом рынке, однако эффект будет зависеть от длительности ремонта оборудования.



