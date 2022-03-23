Андрей Бочкарев рассказал о строительстве образовательного кластера в Коммунарке

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23 марта 2022, 15:17

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в поселке Коммунарка будет построен современный образовательный кластер.



«На земельном участке площадью 18,2 га, расположенном на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, планируется строительство образовательного кластера. Реализация проекта поможет создать в этой точке притяжения рабочие места. Образовательный кластер также обеспечит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов», - рассказал Андрей Бочкарев.



Отмечается, что кластер позволит объединить профессиональные учебные заведения в одном месте, создать условия для предоставления современных образовательных услуг и обеспечить подготовку кадров, востребованных для экономики Москвы.



Благодаря новому образовательному центру появится дополнительный импульс развития ТиНАО, пояснил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.



Он добавил, что подготовка предложений по финансированию строительства и началу проектных работ начнется после прохождения необходимых проверок и процедур. Также на этой территории опережающими темпами планируется провести строительство необходимых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.



В свою очередь, глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков подчеркнул, что сегодня Москва является одним из ведущих мегаполисов мира по качеству образования. Возможности для учебы и раскрытия талантов юных москвичей есть в каждой столичной школе, независимо от района.



По его словам, за последние годы в ТиНАО построены просторные школы, оснащенные современным оборудованием. В округе работают все образовательные проекты: открыты предпрофессиональные классы, в шаговой доступности есть разнообразные кружки и секции. Ученики школ ТиНАО добиваются успеха в интеллектуальных состязаниях, научных конференциях, сдают ЕГЭ на высокие баллы и поступают в ведущие вузы страны.



Проект развития территории административно-делового центра в поселке Коммунарка охватит территорию свыше 469 га. На одной части территории будут возведены объекты за счет города, а другая часть будет реализована на средства частных инвесторов.



