Ликсутов: Российский чип карты «Тройка» будет запущен в широкое производство

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что российский чип для карты «Тройка» проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство.
«Мы выполняем задачу, поставленную президентом РФ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», - внедряем российские технологии в транспортный комплекс Москвы. Еще в 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП «Московский метрополитен» и ПАО «Микрон» мы создали совместное предприятие на базе ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» - центра компетенций по транспортным проектам ГК «Микрон». Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты «Тройка». Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство», - сказал Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что замена чипа никак не повлияет на функционал и возможности «Тройки», все пассажиры смогут также удобно пользоваться ими.
«При этом на складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет. Закупку новых чипов у нашего российского производителя ООО «МСП» мы проведем дополнительно, а контракт на наше взаимодействие будет продлен на пять лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики. Предприятие будет обеспечено заказом на несколько лет вперед, будут сохранены рабочие места и будут продолжаться исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы», - отметил Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что московская билетная система - одна из самых надежных и современных в мире.
«Пассажиры также пользуются системой Face Pay для оплаты проезда по биометрии, оплачивают проезд банковскими картами на турникетах. Никаких проблем, связанных с оплатой проезда по карте «Тройка», в Москве и в других регионах - наших партнерах по единой билетной системе - нет и не будет», - заключил заместитель мэра столицы.
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