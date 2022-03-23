Собянин выделил грант на увеличение производства салатов и других зелёных культур

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23 марта 2022, 14:47

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении компании «РусЭко» гранта в 350 млн руб. для увеличения производства свежих салатов и других зеленых культур.



«Правительство Москвы выделило грант в размере 350 млн руб., предназначенный для увеличения производства свежих салатов и других зеленых культур. Получателем гранта станет компания «РусЭко» - владелец первого и пока единственного промышленного агрокомплекса в пределах МКАД. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Городская вертикальная ферма «РусЭко», расположенная на Каширском шоссе в зданиях бывшей табачной фабрики «Лиггетт-Дукат», является предприятием полного цикла, включающего посев семян, выращивание, сбор урожая, упаковку и доставку потребителям. Цикл выращивания непрерывный. Микрозелень растет до семи дней, салаты - около 30 дней. Среди продукции, производимой на городской ферме, - мелколистовые салаты (беби-лифы), пряные травы и микрозелень (молодые ростки растений возрастом несколько дней, содержащие максимальное количество питательных веществ).



«Зеленые культуры выращиваются гидропонным методом - без использования пестицидов и прочих ядохимикатов. Они просто не нужны, так как благодаря стерильным условиям на городской ферме сорняки и вредители отсутствуют в принципе. Применяются только органические удобрения. В качестве почвы используется искусственный грунт», - отмечается в тексте.



На предприятии действует лаборатория, которая контролирует качество выпускаемой продукции и ведет разработки прогрессивных технологий производства, включая селекцию семян. Объем неперерабатываемых отходов сведен к минимуму.



Текущий объем производства составляет до 25 тонн урожая в месяц.



«Выделенный правительством Москвы грант предприятие использует для увеличения производственных мощностей в четыре раза - до 100 тонн в месяц, и тем самым потенциально сможет заместить выпадающие объемы импорта зеленых культур», - говорится в сообщении пресс-службы.



Отмечается, что решение о выделении гранта является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



