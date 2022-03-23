Сергей Жигунов снимает в Ялте фильм про Одессу

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2022, 14:10 Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей ЖИГУНОВ выступает креативным продюсером сериала, съемки которого начались на полуострове 17 марта 2022 года.

В течение 10-и серий зрителю представят Одессу 20-ых годов прошлого века и покажут, чем жил город на примере взаимоотношений двух друзей. Фильм снимается в жанре приключенческого детектива.

В Крымской железной дороге рассказали, что предоставили для съемок два вагона, стилизованных под «теплушки» и маневровый тепловоз ЧМЭЗ. Этот реквизит задействуют, снимая эпизод «захват поезда».

Напомним – Сергей ЖИГУНОВ, имеющий жилье в Ялте, в декабре 2020 года попал в местную больницу с ковидом, а в июне 2021 его едва не пострадал от ялтинского наводнения. «Пошел за хлебом и меня смыло», — написал тогда он.