Южноуральцам расскажут, как будет вводиться жилье в нынешних условиях

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

23 марта 2022, 14:03 Татьяна Михайлова

Главными темами разговора станут газификация и догазификация, темпы ввода жилья, программа комплексного развития территорий. Диалог будут вести главные редакторы ведущих изданий региона. Также свои вопросы Юлию Элбакидзе смогут задать зрители трансляции.

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