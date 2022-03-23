Южноуральцам расскажут, как будет вводиться жилье в нынешних условиях

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе станет гостем «Большой редакции». Очередной выпуск выйдет завтра, 24 марта.
Главными темами разговора станут газификация и догазификация, темпы ввода жилья, программа комплексного развития территорий. Диалог будут вести главные редакторы ведущих изданий региона. Также свои вопросы Юлию Элбакидзе смогут задать зрители трансляции.
Прямой эфир начнется в 14.30 по челябинскому времени. Он будет доступен в группе «Гранада TV» во «ВКонтакте», телеграм-канале «Гранада TV». После видеозапись появится в «Rutube».