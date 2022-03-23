В Москве хирурги удалили 15-летней девочке кисту на сердце

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23 марта 2022, 12:18

фото: pixabay.com

В Москве хирурги успешно прооперировали девочку, у которой обнаружили на сердце опухоль. Родители 15-летней школьницы обратились в детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского с просьбой обследовать их дочь после того, как она потеряла сознание в школе.

Кардиологи осмотрели подростка, провели ультразвуковое исследование сердца. Оказалось, у девочки новообразование размером 8х10 см, расположенное близко к сердцу и магистральным сосудам. Врачи провели комплекс диагностических мероприятий, чтобы исключить наличие злокачественной опухоли. Новообразование оказалось доброкачественным, - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

Доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории Саидхасан Батаев рассказал, что девочке провели торакоскопическую операцию по щадящей хирургической методике, чтобы избежать травм, рубцов. Через небольшие разрезы ввели специальный эндоскопический инструмент и аккуратно выделили и удалили кистозное образование с помощью ультразвукового скальпеля. После операции юная пациентка быстро восстановилась, через неделю ее выписали из больницы для дальнейшего амбулаторного наблюдения.