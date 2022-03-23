Ключ к успеху – ответственность и работа в команде

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23 марта 2022, 12:24 Денис ДУМЛЕР

Д. ПАВЛОВА

Академик Е.А. Вагнер, в честь которого назван Пермский медицинский университет, в свое время сказал: «Плохим инженером быть убыточно, плохим актером – стыдно, плохим врачом – недопустимо, а плохим врачом-хирургом – преступно!» Первая Всесоюзная хирургическая олимпиада впервые прошла в Перми в далеком 1987 году. Спустя 35 лет молодые хирурги снова собрались в нашем городе.

21-22 марта в Пермском государственном медицинском университете имени академика Е.А. Вагнера проходила XI Поволжская студенческая олимпиада по хирургии - полуфинал XXX Международной студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана.

Участие в олимпиаде приняли не только студенты ПГМУ, но и их коллеги из медицинских вузов Самары, Ижевска, Кирова, Пензы, Казани, Саратова, республик Башкортостан, Чувашия, Мордовия и Марий Эл. Это были студенты, обучающиеся на третьем, четвертом, пятом и шестом курсах лечебных и педиатрических факультетов.

Пермь выбрана местом проведения олимпиады не случайно. Это город с богатой медицинской историей, берущей свое начало от даты основания самого города. Здесь работали всемирно известные хирурги – Е.А. Вагнер, Б.В. Парин, Г.А. Елизаров и многие другие, спасшие тысячи человеческих жизней.

В первый день мероприятие проходило с утра до вечера. Ровно в 9 часов утра в морфологическом корпусе ПГМУ на Луначарского, 72 состоялось торжественное открытие олимпиады.

С приветственными словами и напутствием к собравшимся выступили министр здравоохранения РФ, профессор М.А. Мурашко, и.о. ректора ПГМУ, профессор Н.В. Минаева, первый заместитель министра здравоохранения Пермского края В.С. Рожнев.

Затем слово было предоставлено заслеженному врачу РФ, заведующему кафедрой факультетской хирургии №2 профессору М.Ф. Заривчацкому, главному врачу и заведующему кафедрой госпитальной хирургии, главному врачу ГБУЗ ПК ордена «Знак Почета» Пермской краевой клинической больницы доценту А.В. Касатову и профессору кафедры факультетской хирургии №2 Д.Г. Амарантову.

После приветствия руководителей команд и членов жюри участники разошлись по аудиториям, чтобы показать свое мастерство в том, чему они научились в своих вузах. А хирургия – это чрезвычайно трудная и ответственная прикладная дисциплина, требующая как глубоких и фундаментальных знаний, так и ювелирного мастерства.

В каждой из студенческих команд было 14-15 человек. Ребятам предстояло принять участие в весьма непростых конкурсах. Программа подразумевала проведение таких состязаний, как конкурс «Эрудит», вязание хирургических узлов, знание хирургических инструментов, испытания по сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, а также шов сухожилия, бедренно-подколенное шунтирование и даже конкурс по пластической хирургии. Да еще и теоретический конкурс с решением ситуационных задач.

Вот каким багажом знаний должны обладать будущие врачи-хирурги! Ведь от их компетентности в дальнейшем будут зависеть жизнь и здоровье человека.

22 марта были подведены итоги олимпиады. Первое место заняла команда студентов ПГМУ имени академика Евгения Антоновича Вагнера.

Перед началом церемонии закрытия состоялось возложение цветов к памятнику фронтовой медицинской сестре на площади Мемориала воинской медицинской славы пермского медуниверситета. Ребята почтили память врачей и медсестер, проявивших мужество и самопожертвование на полях войн и вооруженных конфликтов.

Впереди у ребят - годы учебы и практики. И, можно не сомневаться, скоро мы увидим в Перми новых хирургов - профессионалов мирового уровня.