Президент Латвии Левитс: Отмечать 9 мая – поддерживать международное преступление

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23 марта 2022, 07:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чем ближе 9 мая, то тем больше правительство Латвии, в лице ее президента Эгилса Левитса и националистически настроенных депутатов, категорически не хотят даже слышать о святом для многих латвийцев дне, чьи родственники погибли в борьбе с нацистами.

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил, совершенно ожидаемо, против празднования 9 мая в Латвии.

«9 мая – праздник России. Это не праздник Латвии. Отмечать его означает поддерживать международное преступление. Это недопустимо. Жертв Второй мировой войны в Латвии, как и вся оставшаяся Европа, поминает 8 мая», - мнение президента Латвии.

Я так понимаю, что роль СССР в ВОВ, по мнению президента Латвии, «незначительная», и, думаю, что г-н Левитс с огромным бы удовольствием «переписал» историю… А, может, победа над нацизмом – историческая «печаль» для президента Латвии?

Пройдемся по фактам о безоговорочной капитуляции фашистской Германии!

Акт о капитуляции подписывался дважды. Как напоминает в своей справке РИА Новости, в первый раз акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе.

От имени германского Верховного командования его подписал начальник оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны – начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит, от СССР – представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Он не получил к этому времени инструкций от Верховного Главнокомандования и подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Акт также в качестве свидетеля подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст был признан официальным.

Кроме того, союзниками был разработан и согласован документ, озаглавленный «Безоговорочная капитуляция Германии», который был утверждён правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР – 21 августа 1944 года и правительством Англии – 21 сентября 1944 года. Он состоял из четырнадцати статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В свою очередь, текст, подписанный в Реймсе, содержал пять статей, затрагивающих только вопрос о капитуляции немецких армий на поле боя.

8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте ещё продолжались: подписанный реймский акт немецкая сторона нарушила – канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем. Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, – в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции». Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и её вооруженных сил в Берлине.

Подходящее помещение было найдено в Карлхорсте, так как в Берлине было сложно найти целое здание.

Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено командующему 1-м Белорусским фронтом Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, отмечает ТАСС в своём досье. 8 мая 1945 года в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, где должна была пройти церемония подписания. Церемонию открыл маршал Жуков, поприветствовавший представителей союзных армий в занятом Советской Армией Берлине.

Акт был составлен в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). От германской стороны документ подписали: начальник Верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являлись английский и русский тексты. Один экземпляр акта был сразу же вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в Ставку Верховного главнокомандования Красной армии. Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранится в фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Ещё один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США.

Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.

Этот день стал одной из главных дат в истории человечества. 9 мая мы в буквальном смысле «со слезами на глазах» отмечаем праздник, важный абсолютно для каждого из нас, – День Победы.

Это информация из свободных источников интернета!

Итак, 8 мая процедура подписания капитуляции закончилась в 22:43 по центральноевропейскому времени, а по московскому времени – 9 мая в 0:43…

Иными словами, когда сегодня есть переход на «зимнее» и «летнее» время, и часовые пояса «разные» - нормально! Президент Латвии ничего об этом не говорит, а вот 9 мая вспомнил, конечно.

«Подчиненный» президента Левитса депутат Сейма Янис Домбрава «сходил» дальше – он заявил:

«Идентичные ужасные и гнусные преступления, каковы происходят сейчас в Украине, оккупанты творили в Латвии в 1940-1945 годах. Отличается только то, что в то время у людей не было мобильных телефонов» (дословный текст высказываний депутата – пр. авт.).

Нет, эта речь не о нападении нацистской Германии, а речь о СССР.

Позвольте, но будем же честны и объективны: горе, беды, смерти, которые принесли нацисты всему человечеству обсуждался в Нюрнберге, на военном трибунале, и был вынесен вердикт преступлениям против человечности. И там были не только представители СССР, но и США, Англии, Франции! Но националисты Латвии этого и знать не хотят! Говорить с ними об честности и объективности – мочиться против ветра!

Итак, получается, если разобраться, то президент Латвии г-н Левитс выступает, о Святые Угодники, за нацизм? А, как понять-то, когда есть часовые рамки? Объясните мне? Это вопрос!

Единственное, что меня радует – мнение известного дипломата Латвии, экс-посла Латвии в России, главы канцелярии президента ЛР Андриса Тейкманиса. На мой взгляд, г-н Тейкманис прекрасный дипломат и умнейший человек, о котором никто в Латвии и слова дурного не подумал сказать, потому как уважение к латвийцам у г-на Тейкманиса присутствует всегда!

Когда дипломату был задан вопрос о том, надо ли праздновать 9 мая в Латвии, то он ответил, что «нужно осознавать: для части жителей Латвии память о Второй мировой войне жива, жива и память о своих родных, которые воевали, которые погибли в этой страшной войне, и эти люди, разумеется, имеют право отдать дань памяти своим предкам, своим отцам и дедам – такая возможность есть в Латвии». Г-н Тейкманис призвал латвийцев помянуть своих погибших родных по «европейским часам».

Спасибо, Г-н дипломат! Вы спокойно, без унижений части латвийцев, которым дорог этот праздник, высказали свое мнение. И за это полное уважение Вам!

Кстати, многие латвийцы хотели бы видеть своим президентом Андриса Тейкманиса, говорю как журналист.

Сегодня у меня сердце обливается кровью… Я говорю о тех националах Латвии, которые «вылезли» на свет Божий и вносят межнациональную рознь между людьми… Я родилась и выросла в Латвии, у меня все друзья латыши и никогда, понимаете – никогда, у нас не возникал национальный вопрос! Простые латыши всегда помогали мне! Мы жили дружно, мирно!

Я очень не хочу, чтобы сегодня нас разъединили! Не хочу! Я не хочу, чтобы моя страна испытала боль! Злоба и ненависть никогда не были спутниками счастья! Я призываю политиков Латвии, которые сегодня пытаются «укусить» своих же русскоязычных жителей – «Давайте жить в мире!» Прошу!

Я – за мир!