Разжалованная память

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

23 марта 2022, 07:29

Недавно мы отметили День защитника Отечества. 23 февраля по случаю праздника проводились торжества, звучали бравурные патриотические речи, возлагались венки к монументам…В краевом центре Приморья руководители исполнительной и законодательной ветвей власти приняли участие в церемонии возложения цветов и гирлянд к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стеле «Владивосток – город воинской славы». А вот памятник Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отцы города и края обошли. Но хоть огонь у подножия монумента к памятной дате зажгли…

Огонь у памятника Морякам торгового флота появился не сразу, монумент открыли к 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции в ноябре 1967 года, а огонь зажгли на тридцатилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне – 9 мая 1975 года. Тогда его называли Вечным. Иногда, правда, случалось, что штормовой ветер порой срывал пламя – уж больно на продувном месте воздвигли монумент, но такое воспринималось горожанами как из ряда вон выходящее событие. Однако после развала Союза ССР пламя стало регулярно гаснуть, и вовсе не из-за порывов ветра. А лет с десяток назад огонь у подножия монумента, словно в издёвку над отлитыми в бронзе строками «О вечной славе говори гранит. Огонь в сердцах потомков, будь священным!/ Когда опасность Родине грозит,/ Торговый флот становится военным» загасили окончательно. Теперь пламя появляется, по сути, на братской могиле моряков-героев лишь по случаю.

Такие метаморфозы…

Вы не поверите, но для многих горожан такие «метаморфозы» с огнём у памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, остались незамеченными. Года два-три назад на празднике Победы спрашивал у молодого жителя Владивостока, пришедшего с цветами к монументу, как он относится к тому, что пламя теперь у подножия монумента «то потухнет, то погаснет»? Оказалось, он даже не знал, что огонь перестал быть вечным, а память о героях-моряках, в том числе совсем юных участниках огненных рейсов, оказывается, разжаловали.

А в прошлом году с фактом разжалованного из Вечного в разряд «датского» (то есть зажигаемого лишь по каким-то особым датам), похоже, впервые познакомился такой знаток и популяризатор краеведения как Василий Авченко. Вот что журналист и писатель написал на своей странице в соцсетях: «У памятника морякам торгового флота во Владивостоке – доски с названиями 25 судов, потопленных в годы Второй мировой войны. Это торговые пароходы, многие из них возили в Союз ленд-лиз из Америки и Англии. Около трети потоплено немцами (что неудивительно), ещё около трети – японцами (причём ещё в период действия пакта о нейтралитете между СССР и Японией), остальные – американцами (союзники подчас воевали по принципу «Топи их всех – господь узнает своих»). На втором фото - доска с названием теплохода «Белоруссия», потопленного американской подлодкой SS-381 Sand Lance 3 марта 1944 года. Спастись, дойдя по льдам Охотского моря до тогда ещё японского острова Итурупа, сумели лишь двое - кочегары Яков Почернин и Иван Петровичев, в силу чего их фамилий в скорбном перечне нет. Но и им досталось сполна: несколько месяцев моряки провели под арестом, после чего наконец были переданы японской стороной советскому консулу (см. документальную повесть Василия Кучерявенко «Люди идут по льду»). Это, впрочем, дела давно минувших дней. А вот сюжет поновее. Вечный огонь у памятника героям огненных рейсов, как я смог убедиться сегодня, почему-то не горит. Памятник, если не ошибаюсь, - регионального значения. Вопросы «Почему?», «Кто виноват?» и «Что делать?», равно как и ответы на них, растворились в холодном июньском тумане.»

Напомним, это запись прошлого года, когда в стране масштабно проводились памятные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Великой Отечественной войны, сопровождаемые потоками патриотических речей. Однако речи отзвучали, а огонь у подножия памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, так и не вернулся к непрерывному режиму горения.

Проверка на патриотизм

Стоит ли удивляться, что решение о проведении в Донбассе специальной военной операции, принятое президентом России на следующий после праздника защитников Отечества день, вызвало у некоторой части наших сограждан несколько иную от патриотической реакцию. Люди, в том числе весьма известные и даже популярные, вдруг стали ярыми пацифистами, готовыми с библейской радостью подставлять новую щёку, когда их бьют по другой. Более того, они стали яростно каяться, просить прощения у «братьев-украинцев» и исходиться в извинениях буквально за всё произошедшее на Украине, начиная с 2014 года. До огня ли тут у какого-то там памятника во Владивостоке…

О разжалованном пламени у памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, из Вечного в просто огонь пишу уже больше 10 лет – и на страницах еженедельника «Аргументы неделi. Приморье», и в интернет-издании «Тихоокеанская Россия», и в соцсетях и других средствах массовой информации. Сначала власти объясняли проблему рыночным бардаком, сложностями с разграничением обязанностей, потом финансовыми трудностями… Но в позапрошлом, если не ошибаюсь, году российские власти законодательно утвердили ранжирование существующих в стране мемориалов, посвящённых подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, на те, где горит Вечный огонь, а где – огонь памяти. Вечный, понятно, горит постоянно, а его суррогат (даже после принятия конституционных поправок о патриотизме и незыблемости истории) зажигают по определённым датам – 23 февраля, 9 Мая, на годовщину Победы над Японией, или на День морского флота и День ВМФ, или на даты гибели судов Дальневосточного пароходства... Порой, правда, огонь у подножия памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, появляется как-то вдруг, неожиданно… Повторю, пишу об этом постыдном беспамятстве больше 10 лет, на что мне некоторые чиновники замечают: а зачем Владивостоку аж два Вечных огня? к чему такое расточительство...

Единороссы дадут газу…

Но вот недавняя, февральская новость от партии власти: по инициативе единороссов поставка газа для Вечных огней станет бесплатной – соответствующее поручение президент России дал правительству и «Газпрому».

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.

Также единороссы спешат отметить, что с инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн выступил ещё на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года. А в начале января текущего года уже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор чётко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Инициативу членов созданной им партии Путин поддержал.

Как вы думаете, уважаемые читатели, теперь огонь у подножия памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, гаснуть больше не будет?..

Сергей СЕМЁНОВ