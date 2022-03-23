Пушкин и Владивосток

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

23 марта 2022, 06:45

имя Пушкина кого-то смутило, библиотека стала просто БУК...

Всемирный день поэзии, отмечаемый 21 марта, в этом году пришёлся на понедельник текущей недели. К этой дате еженедельник «Аргументы неделi. Приморье» подготовил материал, как ни странно, о Пушкине. Совсем недавно, ко Дню памяти поэта, 10 февраля, на страницах нашего издания руководитель научно-организационного центра Всероссийского музея А.С. Пушкина доктор филологических наук Алексей Викторович Ильичёв, долгое время живший во Владивостоке и преподававший в Дальневосточном государственном университете, вновь обратил внимание земляков на необходимость вернуть национальную гордость в город (см. публикацию «Восстановить присутствие Пушкина» в номере от 9 февраля 2022). Сегодня он продолжает начатый разговор.

Уже через два лета, в 2024 году мы будем отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина. В преддверии этого, в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этой годовщины. Министр культуры страны Ольга Любимова и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили ход подготовки к пушкинским торжествам.

Пушкин! Он не только наше всё, он – наше везде! И это не просто изящная перифраза, это реальное положение дела. Действительно, даже в тех городах, в которых Пушкин никогда не был, есть улицы, носящие его имя, библиотеки, культурные центры! И при всём их обилии, присутствия Пушкина на огромной территории страны никогда не будет много.

Сегодня, когда президент и правительство с энтузиазмом восстанавливают роль Дальнего Востока в жизни России, особое значение приобретает необходимость утвердить на Дальнем Востоке присутствие Пушкина. Тем более, что в краевом центре Приморья для этого существуют собственные причины.

Для Владивостока русская культура начала XIX века приобрела особенный смысл. Шлюп «Светлана», который причалил к берегу будущей бухты Золотой Рог в 1862 году, носил имя героини баллады Василия Андреевича Жуковского с одноименным названием. Именно поэтому главная улица Владивостока – Светланская – носит литературная имя, сочинённое поэтическим учителем Александра Сергеевича Пушкина.

Улица Пушкинская появилась во Владивостоке в 1887 году – к 50-летию со дня гибели великого поэта его именем назвали бывшую улицы Госпитальную. Правда, тогда она была не столь протяжённой, но в 1907 году её соединили со Второй Портовой, а через три года Владивостокская городская управа решила добавить к ним и Лазаревскую под общим названием — улица Пушкинская. Новая улица протянулась вплоть до Жариковского оврага, то есть до начала Офицерской слободки (ныне остановка «Дальзаводская»). Она пролегла на склонах сопок параллельно Светланской.

С необыкновенным размахом отметил Владивосток 100-летнюю годовщину со дня рождения поэта. Было принято решение создать на Пушкинской улице Пушкинский театр и Народный дом. В городе издавались пушкинские произведения, ставились пушкинские спектакли. Несколько дней длились торжества, поражающие своими масштабами. Напомню, что с момента возникновение города прошло всего около 40 лет. Почему Владивосток столь грандиозно отметил пушкинский юбилей? Для этого были свои особые причины. Город на берегу Тихого океана был связан со столицей российской империи – Санкт-Петербургом. Основатели города – выпускники Санкт-Петербургского Морского училища. Они-то и хотели связать, хотя бы символически, жизнь далёкой окраины с жизнью столицы. Именно поэтому во Владивостоке существует собственная культурная традиция, соединяющая его с городом Пушкина.

Здание Пушкинского театра построили во Владивостоке в 1907-1908 годах по проекту архитектора П. Вагнера. В этом доме архитектор органично соединил готику и модерн. Открыли его 9 декабря 1908 года, здесь разместилось Собрание приказчиков или Пушкинский театр. В годы советской власти в его стенах размещался Дом культуры моряков, на его сцене в своё время блистал Александр Вертинский, под гитару исполнял свои песни и читал стихи Владимир Высоцкий.

Сегодня здание вновь официально зовётся Пушкинский театр, здесь царит дух студенчества (поскольку театр является структурным подразделением Дальневосточного федерального университета, ДВФУ), здесь проводятся краевой творческий конкурс «Болдинская осень», «Пушкинский бал». Кстати, в Пушкинском театре силами энтузиастов создали даже небольшой музей памяти поэта.

Ещё одним историческим местом Владивостока, связанным с именем Александра Сергеевича, стал Народный дом имени Пушкина. К его строительству приступили 1 сентября 1902 года, когда по подписке удалось собрать основную сумму, требуемую для постройки. Подрядчиком выступил знаменитый во Владивостоке инженер М.И. Суворов, который и внёс большую долю денежных средств на строительство. Здание возвели в 1907 году, но оно оставалось не доведённым до конца – по первоначальному проекту предполагалось его оштукатурить и украсить лепниной. Однако в 1907 году М.И. Суворов отказал в дальнейшем финансировании работ.

Здание возводилось по предложенному проекту инженера и председателя Общества народных чтений П.А. Микулина, а ведущая к нему многомаршевая гранитная лестница — по проекту архитектора Г.Р. Юнгхенделя. В этом доме проходили литературные чтения, ставились спектакли, работали различные кружки. Имя поэта Народный дом сменил на имя вождя пролетариата после смерти В.И. Ленина в 1924 году. Тогда он стал называться Клубом Ильича.

Годы постсоветского развала не лучшим образом сказались на здании – памятнике, оно неоднократно переходило из рук одних владельцев в руки других, наконец, Народный дом передали Дальневосточному государственному институту искусств, его даже начали реставрировать, но, как это у нас нередко случается, закончились деньги… И когда теперь горожане смогут его увидеть в первозданном виде, неведомо.

Детская библиотека-салон имени Александра Сергеевича Пушкина стала первой во Владивостоке библиотекой для детей. Она появилась в городе 1924 году и уже очень давно находится в помещении на Светланской, 55. Кстати, здание библиотеки также является памятником истории и культуры Приморского края.

Имя А.С. Пушкина библиотека получила в 1949 году в честь 150-летнего юбилея поэта. А за два года до 200-летия Пушкина статус библиотеки был изменён — она стала библиотекой-салоном. В 2006 году, после реорганизации библиотечной системы Владивостока, библиотека стала универсальной.

Библиотека-салон имени А.С. Пушкина собирала и бережно хранила всё, что связано с именем поэта. В результате здесь появилась лучшая коллекция пушкинистической литературы: книги прошлых лет, великолепные юбилейные издания произведений Пушкина и литература о нём. Это и альбомы и миниатюрные издания, портреты и репродукции, аудиовизуальные и видеоматериалы, журналы с интересными публикациями о Пушкине и его окружении. Но трепетно сохраняя всё это, библиотека не сумело сберечь имя поэта в своём названии…

Сегодня нигде библиотеку имени А.С. Пушкина «пушкинской» никто не называет. Её именуют исключительно как библиотеку БУК (именно так, заглавными буквами), ни словом, ни намёком не вспоминая её прежнее пушкинское наименование.

Пушкинский сквер в историческом центре Владивостока появился в 1949 году на пересечении главной улицы города, носившей тогда название Ленинской, и Пушкинской, на месте бывшей Соборной площади. В 1954 году в этом уютном местечке установили бюст Александра Сергеевича из декоративного бетона работы скульптора Веры Гринёвой. Сквер облюбовали местные поэты, которые собирались здесь по разным поводам и, конечно, 6 июня — в день рождения «солнца русской поэзии». Позже бетонное изображение кому-то сильно не понравилось и за эту нелюбовь скульптуру лишили носа, а после его и вовсе убрали подальше с глаз.

Но сквер без Пушкина не оставили. Усилиями местных пушкинистов-любителей в нём появился бронзовый бюст поэта работы известного скульптура Михаила Аникушина, чья скульптура Пушкина украшает Площадь Искусств в Петербурге.

Стоит отметить, что к концу прошлого века во Владивостоке существовали сразу три памятника Пушкину. Последним в этом списке стала работа известного владивостокского скульптура Эдуарда Барсегова, её установили на площадке у Пушкинского театра. Этот монумент получился своеобразным, А.С. Пушкин здесь представлен не кудрявым красавцем, упоенно читающим свои стихи перед завороженной публикой, а гением мысли, стоящим перед людьми с захлопнутой книгой, погружённым в свой внутренний мир.

На сегодня скульптура поэта работы Эдуарда Барсегова осталась единственной в городе — остальные практически пропали без вести. Бюст Пушкина без носа, работы Веры Гринёвой, исчез из Клуба Ильича. Бронзовый поэт Михаила Аникушина пропал тогда, когда сквер стал мешать строительству переправы через бухту Золотой Рог. Тогда говорили, что его поместили на склад мостостроительной компании. Сам сквер практически пал жертвой подготовки к саммиту АТЭС и строительства новой достопримечательности Владивостока – Золотого моста. Аникушинского Пушкина обещали после завершения строительства вернуть на прежнее место. Но годы проходят, а Пушкин всё не возвращается.

В последний год-два сквер немного обиходили, даже установили гранитный постамент под вроде как бы бюст работы Аникушина, но теперь на этом гранитном столбе написано, что он установлен в память почивших (или даже невинно убиенных) священослужителей престольного храма Владивостока. Где и у кого сегодня хранится скульптурное изображение Пушкина работы Аникушина – толком никто не знает. Местная пресса про эпопею с бюстом писала-печатала, да толку никакого.

Пушкинский театр Владивостока с недавних времён стал довольно востребованной площадкой, благодаря его нынынешнему руководству здесь проходят громкие постановки – то про немцев отцов-основателей города, то про Арсеньева (к грядущему его 150-летию), то про звёзд русской эмиграции...

Народный дом имени А.С. Пушкина сегодня стоит в блокаде строительных лесов, и когда эта безнадёга закончится, никто не знает. Хотя в позапрошлом году во Владивосток приезжала замминистра культуры, она целый день провела в Дальневосточном государственном институте искусств, которому несколько лет назад передали здание-памятник, слушала о проблемах вуза, головой ласково кивала... Правда, обсуждение насущных проблем провела за закрытыми дверями. Теперь же в городе развернулось строительство театрально-образовательного комплекса, частью на Орлиной сопке, частью на Русском острове, где тут до проблем бывшего Народного дома, пусть даже и имени Пушкина...

Есть во Владивостоке ещё одно место, связанное с поэтом – Покровский парк. Как известно, до 1923 года это место отдыха горожан было кладбищем, где 21 января 1920 года похоронили Льва Анатольевича Пушкина — внучатого племянника великого русского поэта, родного внука его младшего брата Лёвушки.

Лев Анатольевич Пушкин был вице-губернатором Оренбурга в 1914-1917 годах. Когда Оренбург взял белый адмирал Колчак, Льва Анатольевича отправили лечиться в Японию, но безрезультатно. На обратном пути он остановился во Владивостоке. Лечение проходило в морском госпитале, но подорванное здоровье так и не удалось восстановить. Потомка поэта похоронили на Покровском кладбище.

Могилу Льва Анатольевича Пушкина обнаружили лишь в 2000-х годах, так как при перепланировке бывшего кладбища в Центральный парк культуры и отдыха надгробные плиты были выброшены или использованы в качестве строительного материала.

Новый крест над местом захоронения Льва Пушкина поставили в 2002 году.

Всё выше вышеизложенное исторически мотивирует необходимость восстановить творческие связи города, где жил Пушкин, с Владивостоком, восстановить присутствие Пушкина в краевом центре Приморья. Тем более, что во Владивостоке уже существуют своего рода филиалы культурных центров Санкт-Петербурга. Например, Приморская сцена Мариинского театра. Хочется думать, что проекты открытия филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи найдут своё воплощение или в отдельных зданиях, или в Культурно-образовательном и музейном комплексе, который строится на сопке Орлиное гнездо как реализация нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда».

Полагаем, что среди этих начинаний достойное место может занять филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина.

В крае активно развивается туризм, Владивосток меняется и становится привлекательным для туристических маршрутов. Восстановление исторических памятников и истерических мест – одно из значимых направлений в развитии города. Это важно и для местных жителей, и для приезжающих как из разных уголков России, так и иностранцев. Отметим, что Пушкин очень популярен во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Китае, Японии, Корее.

Алексей ИЛЬИЧЁВ

Кстати

«Безумно жалко людей, которые растут и живут без Пушкина»

"Как известно, Пушкин – наше всё. Даже сегодня. Вернее, особенно сегодня. Вот как о значении творчества русского гения на нашу жизнь писал Валентин Семёнович Непомнящий – доктор филологических наук, советский и российский литературовед-пушкинист, лауреат Государственной премии Российской Федерации

Если мы потеряем традиции преемственности классической русской литературы, если наследие великих авторов XIX века будет сложено в сундук и благополучно забыто, тогда — прощай, Россия. Тогда наша традиционная ментальность буквально за два поколения изменится настолько, что это будет уже совсем другая страна. Которая мне, честно говоря, малоинтересна.

Состояние отечественной культуры сегодня представляется мне весьма и весьма плачевным. Остаётся лишь верить в истину слов Чаадаева о том, что русский народ не принадлежит к нациям, которые развиваются по нормальной человеческой логике. Наше развитие происходит по верховной логике Провидения.

Культура как духовное возделывание человеческой души (культура по-латыни и есть «возделывание») теперь прислуживает цивилизации — устроению удобств житейского быта. Это страшней, чем всякие преследования и запреты.

Русская литература по природе своей была проповедником высоких человеческих идеалов, а мы такие люди, что, вдохновляясь высоким идеалом, можем совершать чудеса.

Я живу в чужом времени. И порой у меня, как писал Пушкин жене, «кровь в желчь превращается». Потому что невыносимо видеть плебеизацию русской культуры, которая, включая и народную культуру, всегда была внутренне аристократична.

Мне не Пушкина сейчас жалко. Безумно жалко людей, которые растут и живут без него. Потому что они теряют такие ценности, без которых человеку очень трудно оставаться человеком".

Валентин НЕПОМНЯЩИЙ