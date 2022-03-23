Владивосток примет Международный экологический форум

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

23 марта 2022, 06:24

Международный экологический форум «Сохранение биоразнообразия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 50 лет Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)» стартует во Владивостоке 29 марта и продлится по 1апреля. Форум пройдёт на площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, ВГУЭС и предоставит возможность для диалога представителям науки, власти, бизнеса и общественных объединений, а также для обмена опытом с ведущими экспертами в областях охраны окружающей среды, нормативно-правового обеспечения сохранения биоразнообразия, заповедного дела и устойчивого развития природных территорий, экологического туризма, экологического образования и продвижения общественных экологических инициатив.

Центральная тема дискуссионной площадки — стратегия сохранения биоразнообразия и охрана окружающей среды на Дальнем Востоке России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

—Сегодняшнее общество и особенно современная молодёжь понимает, и мы учим наших студентов этому пониманию, что сохранение биоразнообразия — основа стратегии развития ключевых секторов экономики Дальнего Востока — богатейшего природными ресурсами региона нашей страны. Настоящий форум — это яркое событие года, которое проводится в традиции нашего университета — продуктивно взаимодействовать с наукой, бизнесом и властью. На форуме мы не только обсуждаем, но и продвигаем экономически значимые региональные проекты, которые направлены на формирование экологической ответственности в нашем обществе, – отмечает ректор ВГУЭС доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева.

—У нас в Приморье самое высокое биоразнообразие в России — это уникальная территория, сохранившая остатки древней третичной биоты. Именно поэтому к югу Дальнего Востока нужно относиться крайне осторожно. Если его и развивать экономически, то надо одновременно укреплять функции защиты природы, – подчёркивает председатель Координационного Совета по проблемам экологии Приморского края, президент научно-общественного координационного центра «Живая вода» старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, заведующая лабораторией экологического мониторинга ВГУЭС Татьяна Вшивкова.

Организаторами форума выступают Дальневосточный комитет Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международный институт окружающей среды и туризма ВГУЭС, Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской Академии наук.

Экологический форум проводится при поддержке правительства Приморского края.

Откроет форум пленарное заседание «Сохранение биоразнообразия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 50 лет Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)», где предстоит обозначить национальные и международные приоритеты сохранения и восстановления природных экосистем на Дальнем Востоке России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках форума на тематической секции «В.К. Арсеньев – великий исследователь Дальнего Востока» пройдёт презентация нового выпуска журнала «Записки Общества изучения Амурского края», посвящённого 150-летию В.К. Арсеньева. Также откроется тематическая книжная выставка и фотовыставка «Человек и Биосфера».

На форуме состоится пятая Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологии Дальнего Востока (памяти профессора Б.В. Преображенского)». Её участники намерены обсудить условия и перспективы для реализации природоохранных инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия, охрану окружающей среды, разработку стратегий по уменьшению экологических проблем, предотвращению природных и техногенных катастроф.

Также участников форума ждёт форсайт-сессия по развитию экологического туризма в Приморском крае (это площадка для обмена опытом и презентации лучших практик развития туризма на особо охраняемых природных территориях) и ежегодная, уже XIX Международная молодёжная экологическая конференция-конкурс «Человек и Биосфера», нацеленная на развитие научного мировоззрения, экологического воспитания детей и популяризацию науки.