Ещё раз про город у моря и без моря

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

23 марта 2022, 05:27

нефтебаза во Владивостоке на самом пляжном месте... фото: Дарья Хитрова

Весенняя пора – лучшее время для планирования дел на предстоящее лето, в том числе выбора мест для отдыха на природе. Жителям Приморья в этом плане несказанно повезло – в крае есть практически всё, что способно подарить незабываемые впечатления: горы, реки, тайга, заповедники, море, пляжи, острова… И если живущим в сельской глубинке до моря далеко, то во Владивостоке оно буквально повсюду – город, как известно, расположился на полуострове, то есть участке суши с трёх сторон окружённом водой. Но вот какая незадача, «бежать к воде по Океанскому проспекту», как пела Пугачёва в культовой для города песне, можно ежедневно, только выйти к морю не получится. Еженедельник «Аргументы неделi. Приморье» не раз обращался к теме закрытости побережья в черте городской застройки (смотрите, например, публикацию «Почему нигде нет прохода к морю?» в номере газеты за 22 сентября 2021). Проблема эта волнует многих горожан, в том числе и представителей деловых кругов. Так, в конце прошлого года известный не только в нашем крае, но и далеко за его пределами предприниматель Дмитрий Алексеев через социальные сети бросил клич: «Добавим моря в наш любимый город»!

Вот что написал Дмитрий Алексеев в ноябре на своей странице в соцсетях:

«Друзья! А не замахнуться ли нам на новый крутой проект для Владивостока?

Нагорный Парк мы с вами доделаем в следующем году. Мэрия построила прекрасную видовую на сопке Бурачка и будет ещё несколько проектов. Но есть одна очень важная тема.

Владивосток – город у Моря, но, увы, без Моря.

Мы крайне слабо используем этот бесценный потенциал! У нас разве что можно смотреть на море из окон домов или с вершин сопок. Но в городской черте очень сложно искупаться, погулять у моря, посмотреть на прибой и послушать шум волны. Любые коммуникации с морем в городе крайне затруднены. Сложно подойти к воде, у нас мало доступных набережных и просто пирсов.

Что у нас есть:

- На мой взгляд, лучше место – это набережная Спортивной Гавани, самый живой кусочек общественного пространства у моря.

- Тропа Здоровья. Хорошее место для прогулок и бега.

- Набережная Цесаревича. Хорошее место, но оно никак не может ожить и скорее смахивает на набережную Невы, чем на морской берег.

- Токаревский маяк и коса – мое любимое место.

Что ещё?

Нагорный Парк дал нам с вами большой опыт и расширил возможности. Давайте подумаем, на какой проект у моря мы с вами сможем замахнуться?

Прошу предлагать места, проекты, примеры из других городов и стран.

Ну и нужно подумать об организационной форме.

Добавим Моря в наш любимый город».

Жители Владивостока, да и не только они, живо откликнулись на предложение бизнесмена. Идеи и предложения, где и как в городе преобразить берег моря, буквально посыпались как из рога изобилия.

- Это очень здорово, что вы предлагаете такое обсуждение! Я хоть и не житель Владивостока, но очень частый гость. Мое предложение. В Даляне китайцы используют насыпные острова. И построили там свою Венецию и музыкальные фонтаны и т.п. Вот бассейны с морской водой и с подогревом в холодное время года – отличная идея, может, в комплексе с аквапарком.

- На Эгершельде нет нормальных пляжей. Порт с одной стороны и арсенал с другой. А также свалки, металлорезка, железнодорожные тупики и т.д. Эгершельд нужно приводить в порядок. Тогда мы меньше будем выезжать куда-то и создавать пробки в городе. Парк нам нужен, скверы, спортивные площадки и работа здесь же, что бы не ездить куда-то…

Добавьте моря детворе Эгершельда

Как показали комментарии, полуостров Шкота больше известный горожанам как Эгершельд, вызывает наибольшее недовольство владивостокцев своим отлучением от моря. Понятно, что практически центральный район города не превратишь в сплошной пляж, особенно когда его восточный берег почти сплошь отдан под причалы торгового порта:

«Я живу на Эгершельде. Вроде море со всех сторон, а покупаться негде. Ни одного нормально оборудованного пляжа», – замечает автор одного из комментариев.

Но вот западный берег более свободен от промышленных предприятий, и его вполне реально обустроить для отдыха у воды.

«Добавьте моря детворе Эгершельда. В районе побережья, ниже улицы Сипягина, 8-10. Сколько там летом детей кишит, а берег неухоженный, загаженный; дорога к побережью разбитая», – замечает ещё один из комментаторов.

И таких недовольных состоянием прибрежной полосы среди жителей Эгершельда немало. Ещё больше желающих получить благоустроенный берег моря. Хотя с планами возведения кольцевой автотрассы, ВКАД, многие жители Владивостока опасаются, что в случае одобрения проекта ВКАД и началом ещё одной грандиозной стройки, город вовсе лишится доступа к воде чуть ли не по всему берегу Амурского залива.

Даёшь сплошную набережную!

Заметим, кстати, что у идеи превратить весь берег Амурского залива в зону отдыха у воды оказалось немало сторонников:

- Не надо бы на набережные тащить людей в центр. Давайте подумаем о набережных вдоль популярного транспорта – электрички. Именно ею прибывает народ из различных районов края. Она проходит вдоль побережья, есть станции, вот тут и нужны пляжи, причалы для маломерного транспорта, парки и скверы. Эта работа уже началась, теперь надо развивать, сделать единую концепцию. Ведь мы юг Дальнего Востока…

- Да набережную нужно сделать от Спортивной (гавани – прим. ред.) до Второй Речки, чтобы идти, наслаждаться и отдыхать…

- От Маяка до Второй Речки и далее, насколько возможно, продолжить тропу здоровья…

- Жителям Второй Речки ехать на Маяк погулять не сподручно. А вот тут территория очень даже. Очень многие могли бы просто пешком сходить...

- …хотел бы предложить восстановить набережную на Океанской, возле бывшего ресторана «Поплавок» в море. И сам «Поплавок» восстановить в каком-либо роде. Мне кажется это отличной идеей, и необычной, если часть этого общественного пространства будет располагаться над морем…

- Очевидно же, что всё побережье от «Олимпийца» до нефтебазы.

Но наиболее радикальные предлагают вообще продлить до пригорода:

-…от ДВВИМУ до Садгорода…

- пляж бывшего курорта Садгород…

Более реалистичные предлагают пока не замахиваться на столь масштабно-протяжённые проекты, а сфокусироваться на более локальных участках побережья Амурского залива.

Спортивная гавань, Кунгасный и Моргородок

- Обратите внимание на пляж Моргородка, - предложил один из участников обсуждения.

- Спортивная набережная – да! Но есть набережная у Моргородка, она пришла в запустение, но люди там всё лето с морем общаются. Только я считаю, что с морем общаться нужно не с берега. Владивотоку нужны доступные марины. Это доступный маломерный флот. Вот чего нет во Владивостоке. Тот же Моргородок, являющийся визитной карточкой Владивостока для любого, кто едет в город электричкой, заилён наносами Первой речки и скоро стане непригоден для стоянок моламерных судов…

- Кунгасный! Продлить тропу здоровья, сделать дорожку для велосипедов, самокатов, роликов, инвалидных колясок, как это сделано в Испании.

- Набережную Спортивной гавани давно пора приводить в порядок. Убрать оттуда все эти ларьки-едальни, облагородить и продолжить то, что сделали на «Юбилейном»…

- Кунгасный, очень хорошая территория для прогулок…

- Конечно, Кунгасный! Центр города, прекрасный от природы пляж и сейчас в таком печальном состоянии. Арендаторы сейчас там ничего не делают. А ведь можно сделать комфортное и красивое пространство для отдыха горожан на побережье!..

Чуркин и Уссурийский залив

Большинство из принявших участие в обсуждении, повторим, высказывались за благоустройство берега Амурского залива, особенно в центральной части Владивосток. Но море в городе везде, и жители также обращали внимание на необходимость не забыть про Первомайский район.

- Очень любил ездить на бухту Тихую и гулять по сопкам, с которых открывается вид на морские просторы…

- …берега бухт Соболя и Патрокла. Место, где можно и нужно разгуляться, с нуля…

- Бухта Горностай, летом очень много отдыхающих, но нет даже туалета...Там можно и кафе сделать и лежаки организовать. Если грамотно сделать, можно ещё на этом и заработать!

- Одна мечта у жителей Чуркина – набережная в бухте Диомид, раньше в детстве мы там купались с видом на остров Русский, сейчас с одной стороны мыс Голдобина, морской порт, но он там всегда был, а с другой – бывший судоремонтный завод .Конечно, это скорее всего так и останется нашими мечтами…

- …для Чуркина, да и всего города, было бы здорово провести реновацию 92-го СРЗ. На его базе можно сделать лучший парк, а те помещения, которые ещё живы, оставить под бизнес. Территория позволит и открыть доступ к морю, которого сейчас нет, и оживить пространство, ибо сейчас завод функционирует далеко не на всю мощность и большая часть пустует, гниёт…

Русский остров

Не обошли стороной горожане и островные территории Владивостока, прежде всего Русский.

- Примеров хороших много. В Сан-Франциско также море с трёх сторон, и всё доступно для людей, облагорожено, с кафе, туалетами чистыми и бесплатными, прогулочными зонами, велодорожками. Предлагаю вообще на пустом месте создать такую зону. На Русском острове, в районе Канала. Там сейчас помойка с видом на город…

- Ещё второй вариант. Проект аквапарка на Русском острове, сделать его летним и зимним…

- …надо обустроить мыс Тобизина, там по дороге много мест под пляжи, парковые зоны и видовые площадки…

- Поддерживаю. Вообще остров Русский – кладезь исторических построек, фортов, канониров. Если привести это всё в порядок, то это будет уникальный в мире парк под открытым небом!..

Про Золотой Рог забыли?..

Ратуют горожане и за появление мест отдыха у воды в самом центре Владивостока, на берегу бухты Золотой Рог, несмотря на её заполненность кораблями ТОФ, судоремонтными мощностями, коммерческими предприятиями.

- Предлагаю Корабельную, закрытые зачем-то причалы и закрытое пространство за Хендаем. Отличное было место. Также закрытая стоянка судов под площадью — раньше было одно из самых посещаемых мест — потрогать канаты, фотографировать суда…

- Мечта – вдоль всей бухты Золотого Рога сплошная набережная!

- …понравилась идея набережной на Морвокзале. Планировалось же обновление самого вокзала, с другим мэром. Но видимо товарищи с порта не дадут ничего сделать. У нас весь город – сплошной порт. Перенесли бы его на окраину. На Луговой тоже не место всем этим контейнерам…

И про речки

- …снести все эти странные постройки вдоль речки Объяснения и тоже прогулочную зону сделать, как в Сеуле, например. Эх!.. А из любимых мест у моря – Патрокл, его бы прибрать только…

Множество идей

В общем, идей у горожан и даже гостей города, где во Владивостоке можно и нужно превратить морской берег в чистое, удобное место для безопасного и комфортного отдыха у воды, более чем с избытком, начиная от прогулочных площадок, променадов и заканчивая предложением строительства аквапарка. Однако, многие не скрывали и пессимизма…

- Городу нужны пляжи, нужны места, где можно подъехать к воде и сбросить лодчонку (не мешая купальщикам и загорающим!) – с этим полный кирдык, как вы знаете. Береговая полоса чуть более чем полностью оккупирована чёрт знает чем…

- Тропу здоровья у нас превратили в жральню. А всë остальное скоро будет изуродовано объездной низководной дорогой вдоль побережья. И Русский весь застроят. А канализацию куда будут сбрасывать? Не в море случайно?..

- Почему-то пока всё обустройство только убивало пляжи...

На такие грустные воззрения жителей города тут же отреагировал глава Владивостока Константин Шестаков, сам активный пользователь социальных сетей.

- Есть много вариантов партнёрства. Мы ведём работу в суде по возврату пляжа на Кунгасном. Отличное место, – высказал своё мнение градоначальник.

Похоже, Владивосток действительно может стать приморским городом. Очень хочется верить в скорейшее освобождение береговой черты и превращения ей в любимейшее место отдыха горожан и гостей тихоокеанской столицы России. Причём, круглый год.

Сергей СЕМЁНОВ