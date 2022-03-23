Владивосток подвергнут реновации

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

23 марта 2022, 04:40

Власти Владивостока заявляют о масштабных планах провести реновацию городской инфраструктуры разных районов города. В частности, по словам заместителя главы администрации Владивостока Алексея Ляйфера, курирующего среди прочего вопросы градостроительства, речь идёт о застроенной частными малоэтажными домами Голубиной Пади. Всего же обновлением грозят затронуть около 600 гектаров территории краевого центра Приморью.

По словам заместителя главы администрации Владивостока, задуманное обновление облика Владивостока затронет в первую очередь районы с частным сектором и деревянными домами, построенными в 1940-1960-х годах.

Работы распространятся и на ту часть города, которая сейчас занята складами, торговыми площадками и другими хозяйственными сооружениями. Всего городские власти выявили около 600 гектаров территории, нуждающейся в обновлении.

Как заверяют в городской администрации, проведение таких работ поможет сделать Владивосток комфортнее сразу с нескольких сторон — жители не только смогут отдыхать в новых скверах и парках, но и банально передвигаться по городу быстрее и безопаснее, чем сейчас.

Господин Ляйфер добавил, что речь идёт именно о развитии уже существующих микрорайонов, поскольку строительство новых жилых кварталов — «это потеря ресурсов».

Одним из первых районов, ожидающих грядущей реновации, стала Голубиная Падь. Новый мастер-план этой части города уже готов, дорожная карта подписана, дома выкуплены у местных жителей.

«Планируется, что реализация проекта начнётся в этом году с демонтажа оставшихся объектов и земляных работ», — рассказал заместитель главы администрации Владивостока.

Как уверяет Алексей Ляйфер, эта и другие стройки начнут приносить городу пользу ещё до своего завершения, давая возможность трудоустройства рабочим и специалистам.

Впрочем, ведение реновации в микрорайонах невозможно без согласия местных покинуть свои дома.

В обмен на жильё, предназначенное под снос, горожане получают квартиры, которые нередко оказываются больше старых, особенно если человек раньше жил в коммуналке.

Более современная часть города — панельные дома 1960-1970-х годов постройки — ещё имеет существенный запас прочности в целом, но отдельные экземпляры в ближайшем будущем потребуют сноса.

«В позапрошлом году Владивосток стал лидером по просмотрам видео с рухнувшей панелью на машину. Не хочется, чтобы это повторилось, чтобы кто-то пострадал. И надо подумать об этом заранее», — заметил заместитель главы администрации города.