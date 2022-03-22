Сотрудники полиции раскрыли мошенничество на сумму почти в 5 миллионов рублей в Балашихе

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22 марта 2022, 23:18

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на более чем 4,7 миллиона рублей в Балашихе. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области передаёт, что четверо жителей микрорайона Железнодорожный обратились с заявлениями о мошенничестве в дежурную часть полиции. Все они говорят о знакомом, который предложил им выполнить финансирование по торговле активами на биржах и брокерских торгах.

Так он обманул мужчин и завладел их денежными средствами. Сотрудники полиции выяснили, что мошенником является 35-летний житель Москвы.

Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, потому что против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.