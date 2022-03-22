Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о рисках использования Apple

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22 марта 2022, 22:59

Фото: pixabay.com

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что торговая онлайн-площадка с отечественными приложениями создадут на платформе Android. Это позволит исключить риски для владельцев гаджетов на этой операционной системе, а вот у пользователей Apple эти риски остаются, узнало «АБН»...

Максут Шадаев обозначил, что в ведомстве ранее определили законодательную инициативу, чтобы создать именно российский маркетплейс. Соответственно, его удобнее сформировать на платформе Android, так как она более открытая и гибкая. Сейчас над этой идеей работает несколько компаний.

Глава ведомства уточнил, что для юзеров iOS всё же есть некие вопросы. Сейчас с Apple ведутся переговоры, и у компании существует конструктивная позиция. Коллеги прилагают конкретные действия, также платежи выполняют через операторов мобильной связи в App Store. Надеемся, что «Айфоны» в России не станут бесполезными.