Реабилитация после коронавируса доступна детям Подмосковья

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2022, 22:26

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила «Подмосковью сегодня» о том, что в Подмосковье около 700 детей прошли реабилитацию после COVID-19.



Для реабилитации детей от 3 до 14 лет в научно-исследовательском клиническом институте детства Минздрава Московской области пользуются 14-ю различными видами терапий. Основой восстановления является особый вид дыхательной гимнастики, которые позволяют изменять различные параметры газообмена, в том числе функциональную емкость легких.



Программа реабилитации осуществляется бесплатно, по направлению лечащего врача и по ОМС, и подбирается индивидуально под каждого ребенка. Если ребенок младшего возраста, он может находиться на лечении с одним из родителей.