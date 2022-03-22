Зарубежные концерны не будут поставлять запчасти для МС-21

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22 марта 2022, 22:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: tass.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что полномасштабное производство пассажирских лайнеров МС-21 начнётся не ранее 2024 года. Он уже уведомил об этом ТАСС.

Напомним, что МС-21 – один из самых универсальных самолётов 21-го столетия (расшифровка – «Магистральный самолёт»). Руководитель госведомства отметил, что импортные комплектующие придётся заменить на отечественные. Производители причину своего отказа так и не пояснили, во всяком случае на данный момент. «Нам отказано в поставке компонентов в нашей широкой международной кооперации, при том, что даже заранее предоплаченные заказы, на сегодня заморожены и не предоставляются», - сказал министр.

Господин Мантуров не исключает, что нужные комплектующие материалы для МС-21 смогут поставлять «дружественные государства». Но в первую очередь производство по импортозамещению будет предложено российским концернам. До конца года «Объединённая авиастроительная корпорация» планирует поставить заказчику два самолёта МС-21 с зарубежными компонентами. Серийное производство таких аппаратов планировалось начать в 2022 году. Первым получателем МС-21 должна была быть компания «Россия», входящая в организацию «Аэрофлот».