Юрист напомнил новые правила в использовании Facebook** и Instagram** пользователями из России

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22 марта 2022, 19:31 Источник: Свободная Пресса

Клавиатура и руки/ из открытых источников

Юридическая и правовая ответственность предписывает компании Meta* прекратить всякую коммерческую деятельность в России и закрыть свои представительства в стране будет должна закрыть представительство в нашей стране. На это указывает в комментарии «СП» управляющий партнер адвокатского бюро «Kaloy.ru» Калой Ахильгов.

Как сообщалось ранее, накануне Тверской суд Москвы своим решением запретил в России работу соцсетей Facebook** и Instagram** за экстремизм и одобрение русофобии. Судьи вынесли решение по иску Генпрокуратуры России, в котором требовалось признать экстремистской деятельность сервисов компании Meta.

В надзорном ведомстве отметили, что, например, Instagram* проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации ВС РФ на Украине и призывы к незаконным митингам.

Ахильгов уточнил, что после вынесенного судом решения российские юридические и физические лица больше не имеют права заказывать и оплачивать рекламу в Facebook и Instagram, поскольку их деятельность на территории РФ запрещена.

Однако запрет не касается рядовых пользователей из России, которые могут продолжать использовать эти соцсети.

«Любая из заблокированных соцсетей открывается при использовании VPN. При этом, никакой ответственности за вход в любую из заблокированных соцсетей нет, как нет ее и за использование самого VPN. То есть, вход в Facebook и Instagram через VPN не означает, что вы нарушаете закон, а, значит, мы можем продолжать размещать контент в этих соцсетях», — пояснил эксперт журналистам тонкости нового использования указанных ресурсов.

Однако, российские граждане обязуются, чтобы их контент не содержал признаков экстремизма, или нарушал новое законодательство о фейках.

*Деятельность компании «Meta Platforms» признана экстремистской и запрещена в России

**Instagram и Facebook — социальные сети, решением Тверского суда Москвы признаны экстремистскими