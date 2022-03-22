Собянин принял решение о финансовой поддержке технологических компаний

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2022, 17:38

Фото Е. Самарина, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о финансовой поддержке проведения тестирований инновационной продукции, размер грантов составит до 2 млн руб.



«Правительство Москвы приняло решение об оказании финансовой поддержки технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Размер грантов на эти цели составит до 2 млн руб. на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.



В пресс-службе напомнили, что программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиям. В результате разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта.



Получить грант на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение.



Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, другие организации. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы.



Прием заявок на получение грантов будет открыт в апреле 2022 года.



В тексте отмечается, что за предыдущие два года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 млн руб. и заключить контракты на общую сумму порядка 220 млн руб.



В пресс-службе добавили, что решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



