Андрей Бочкарёв: Завершены основные работы I этапа строительства станции Минская МЦД-4

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил о завершении основных работ I этапа строительства станции Минская перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).
«На станции Минская будущего маршрута МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы по I этапу. В настоящий момент ведется пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров», - рассказал Андрей Бочкарёв.
Он уточнил, что общая готовность I этапа станции Минская в настоящее время составляет 98%.
«В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность II этапа составляет 70%», - добавил Андрей Бочкарёв.
Ранее заместитель мэра столицы сообщал, что в Москве продолжается активное развитие железнодорожной инфраструктуры МЦД.
«В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на четырех маршрутах МЦД», – заявил Андрей Бочкарёв.
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