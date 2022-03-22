Андрей Бочкарёв: Завершены основные работы I этапа строительства станции Минская МЦД-4

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22 марта 2022, 15:17

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил о завершении основных работ I этапа строительства станции Минская перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).



«На станции Минская будущего маршрута МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы по I этапу. В настоящий момент ведется пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров», - рассказал Андрей Бочкарёв.



Он уточнил, что общая готовность I этапа станции Минская в настоящее время составляет 98%.



«В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль. На сегодняшний день готовность II этапа составляет 70%», - добавил Андрей Бочкарёв.



Ранее заместитель мэра столицы сообщал, что в Москве продолжается активное развитие железнодорожной инфраструктуры МЦД.



«В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на четырех маршрутах МЦД», – заявил Андрей Бочкарёв.



