Аксенов предложил российской элите пришвартовать свои яхты в Крыму

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22 марта 2022, 15:04 Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей АКСЕНОВ предложил вместо непредсказуемости зарубежных портов владельцам судов Крым, как «территорию права и безопасности».

«В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море», - заявил глава Крыма.

АКСЕНОВ предложил швартовать яхты у берегов Крыма. «Места хватит всем. Крым – территория права и безопасности», - сказал он и напомнил, что в регионе запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов.