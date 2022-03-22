Елена Фрумин-Ситникова: Дай Бог, чтобы Россия опять спасла этот мир

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 марта 2022, 14:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Елена Фрумин-Ситникова

Мне всегда очень интересно разговаривать с театральным критиком Еленой Фрумин-Ситниковой. Мне всегда интересно читать ее посты: остро, конкретно, откровенно. И сегодня я «наткнулась» на один пост Лены… Да, надо иметь мужество не врать прежде всего себе! Речь пойдет о прекрасной картине «Мертвый сезон»… современным взглядом…



«По Первому каналу вдруг показали «Мёртвый сезон».



Думала посмотреть немного, но не смогла оторваться.



Последний раз смотрела этот фильм лет сорок назад и с удивлением обнаружила, что помню его почти покадрово. И игру двух великих актеров — Донатаса Баниониса и Ролана Быкова, и реплики, и мизансцены.



Но сейчас увидела это кино другими глазами. Для меня главной стала не детективная составляющая, а то, с чем боролись наши разведчики.



А боролись они с абсолютным злом, которое тогда, в то далёкое время, казалось лишь поводом для острого сюжета, а сегодня вдруг встало в полный рост.



И оказалось, что нацизм, казалось бы, навсегда побеждённый, никуда не делся. А био-оружие — вполне реальная реальность. И планы тех, кто считает себя мировой элитой, по отбраковке «лишней» части человечества — это вовсе не фантастика, а именно то, что собираются воплотить в ближайшем будущем те самые элиты.



И описание того, как именно будет устроен мир, состоящий из хозяев и обслуживающих их человеческих существ, заранее поделённых на касты, раз и навсегда знающих своё место в этом «идеальном» мироустройстве и не способных даже в мыслях изменить свою судьбу, а за это получающих «питательный фасолевый суп и женщину на ночь», оказалось не фантазией авторов, а прямо сегодня воплощающейся действительностью.



И ещё я отметила, как точно передана атмосфера «заграницы».



Тогда, сорок лет назад, мне очень хотелось вырваться из-за железного занавеса и хоть одним глазком взглянуть, каково оно, в блистательном зарубежье. И, помню, меня расстроила эта серая безрадостная Европа, которую нам показали. Подумалось, что пропаганда.



А сегодня я вдруг узнала в этой черно-белой, а вернее, серой среднестатистической загранице то место, где живу. Душное, серое, безысходное пространство.



И острая радость, которую испытывает главный герой, когда, вернувшись на Родину, смотрит из окна машины на березовую рощу — её я тоже в этот раз по-новому увидела и пережила.



В общем, фильм оказался не просто хорошим, а великим. Пророческим. Сделанный в 1968 году (54 года назад!), он не устарел нисколько.



Замечательный режиссёр Савва Кулиш послал нам мощное предупреждение. Возможно, он и сам так не думал в то время, а оно вон как оказалось. Тема оказалась вечной.



Дай Бог, чтобы Россия опять спасла этот мир.



Такая у неё судьба — снова и снова его спасать».