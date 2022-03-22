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Глава Крыма Аксёнов шахматисту Карякину: плюнуть и растереть

, 11:38 Источник: Аргументы Недели - Крым

Глава Крыма Аксёнов шахматисту Карякину: плюнуть и растереть
Фото: Сергей Карякин

Международная шахматная федерация временно дисквалифицировала Сергея Карякина за его поддержку спецоперации на Украине.

Карякина дисквалифицировали на полгода. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал шахматисту «плюнуть и растереть», не конкретизировав при этом кого имеет в виду – международную ассоциацию коллег Карякина или весь Запад в совокупности.

«Поддерживаем Сергея. Правильный человек. Настоящий патриот. Гордимся, что в Крыму есть чемпион мира по шахматам», - добавил Аксенов. 

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