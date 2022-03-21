Экономист Леонид Холод рассказал о том, стоит ли хранить накопленные средства в драгоценных металлах

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21 марта 2022, 23:12

pixabay.com

Сейчас, в 21 веке, люди могут хранить свои сбережения в ценных бумагах, недвижимости, в драгоценном металле, а не только в валюте. Многие аналитики считают, что именно золото является одним из самых популярных вложений при любых обстоятельствах. Этот металл не зависит от рынков и инфляций, особенно сейчас, когда мировые валюты теряют свою глобальную значимость. «Вечерняя Москва» узнала, безопасно ли держать свои активы в этом драгметалле и какую выгоду можно извлечь.

Доктор экономических наук и финансового аналитика Леонид Холод считает, что драгоценные металлы являлись лучшими защитными активами, которые способны были спасти деньги инвесторов от девальвации, обвала рынков и инфляции. Но в связи с нынешними турбулентными условиями ценность драгметаллов очень сильно снизилась.

«На самом деле, золото сейчас — не самый ликвидный товар. Например, вы вложили свои сбережения в эти слитки, а завтра вам нужно обналичить, чтобы купить хлеб или картошку, а процедура эта не самая простая и ужасно длительная. Кроме того, сейчас США делают все возможное, чтобы препятствовать реализации российского золота. Да и Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов для шести российских заводов, производящих слитки, приостановила их статус надежных поставщиков», – объяснил эксперт.

Но так было не всегда, в 2021 году ситуация была другой. В золото вкладывались, и это было прибыльно. В то же время Холод обозначил «плюсы», связанные с такими вложениями.

«Прежде всего, это осязаемое и настоящее золото, которое можно хранить где угодно: в банке, домашнем сейфе и любых удобных местах. Да и порог входа совсем минимальный при вложении: слиток весом всего в один грамм можно купить за небольшие деньги», – отметил экономист.

Кроме того, президент РФ подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для граждан. У этого закона есть некоторые варианты: попытка создать альтернативу доллару и евро и возможность для физлиц заниматься инвестициями в драгметалл без выплаты дополнительных налогов.

«Но есть другая проблема: на рынке фактически не осталось слитков в свободной продаже. А заводы цветных металлов, занимающиеся их поставкой, хотят сотрудничать только с крупными игроками, как Центральный банк, а не реализовывать товар в розницу физическим лицам, что для них абсолютно невыгодно», – пояснил Холод.

Также существует ещё один пункт. Он сегодня играет не в пользу граждан, — золото всегда было консервативным видом инвестирования и использовалось только при долгосрочных проектах горизонтом на десятки лет. По мнению экономиста, часть сбережений можно перевести в золото, 30% - в валюту, а остаток использовать в рублёвом эквиваленте. Так получится подушка безопасности на разные случаи в жизни.

Леонид Холод рассказал, что приобрести золото сегодня можно в банке, у дилеров или у частных лиц.