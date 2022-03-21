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Врачи спасли мужчину с аневризмой в подмышечной артерии

, 22:39

Врачи спасли мужчину с аневризмой в подмышечной артерии
Фото: pixabay.com

В Долгопрудненской больнице спасли пациента с аневризмой в подмышечной артерии, об этом «Подмосковью сегодня» сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

59-летний мужчина обратился к специалистам с жалобой на онемение кисти правой руки и острую боль. После исследования выяснилось, что у пациента крупная аневризма, которая может разорваться в любой момент.

Больной оказался тренером по карате. Скорее всего, он получил данную травму при отработке различных приемов. Это привело к воспалению мышечной артерии в одном месте, и нарушению кровотока.

«Мы удалили аневризму и образовавшиеся в кисти тромбы. В результате операции, которая длилась более трех часов, кровеносные пути были освобождены от тромбирования, а ток крови восстановлен по всей руке», - поведал Сергей Лисин, заведующий вторым хирургическим отделением.

На даны момент пациент в хорошем самочувствии и уже разрабатывает руку под наблюдением специалистов.

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