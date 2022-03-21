Мошенники выработали новые схемы в связи с санкциями

Телефонные мошенники вышли на новый уровень и стали использовать международные санкции для вымогательств, сообщает "АБН".
Ирина Волк – официальный представитель МВД РФ рассказала, что ранее мошенники представлялись сотрудниками банка и пытались узнать данные банковских карт или просили назвать код из СМС. Теперь же злоумышленники пользуются информацией об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от платежной системы международного уровня. Также причиной служит вероятность полного запрета на снятие наличных средств со счетов или глобальной блокировки банковских операций из-за санкций, пишут РИА новости.
Ирина Волк добавила, что мошенники убеждают россиян брать кредиты по низким процентным ставкам и перенаправлять его на «антикризисный» счет.