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Мошенники выработали новые схемы в связи с санкциями

, 22:29

Мошенники выработали новые схемы в связи с санкциями
Фото: pixabay.com

Телефонные мошенники вышли на новый уровень и стали использовать международные санкции для вымогательств, сообщает "АБН".

Ирина Волк – официальный представитель МВД РФ рассказала, что ранее мошенники представлялись сотрудниками банка и пытались узнать данные банковских карт или просили назвать код из СМС. Теперь же злоумышленники пользуются информацией об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от платежной системы международного уровня. Также причиной служит вероятность полного запрета на снятие наличных средств со счетов или глобальной блокировки банковских операций из-за санкций, пишут РИА новости.

Ирина Волк добавила, что мошенники убеждают россиян брать кредиты по низким процентным ставкам и перенаправлять его на «антикризисный» счет.

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