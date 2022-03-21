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Вице-премьер РФ Трутнев заявил, что власти постараются снизить цены на продукты питания

, 22:22

Вице-премьер РФ Трутнев заявил, что власти постараются снизить цены на продукты питания

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что власти страны будут работать по снижению конечных цен на продовольственные товары с транспортными компаниями и таможней. Об этом сообщает «АБН».

В понедельник, 21 марта, Трутнев провёл совещание, которое проходило во Владивостоке. На собрании обсуждали ситуации на потребительском рынке Приморского края.

Вице-премьер РФ отметил, что по всей цепочке, которая касается транспортных затрат таможни и логистики власти будут стараться делать всё возможное, чтобы пойти на снижение конечных цен. Это, в свою очередь, поможет облегчить жизнь конечных потребителей.

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