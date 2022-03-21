В Риге на плакате в поддержку Украины нарисовали букву «Z»

В Риге на благотворительном плакате в поддержку Украины нарисовали букву «Z». Полиция начала расследование.
Муниципалитет Риги разместил большие наружные рекламные плакаты - они призывают помочь Украине.
Один из таких плакатов был порван, и красным цветом на объекте написана буква «Z».
Это не единственный случай: в Сигулде (город в Латвии) недавно произошел подобный случай с наружной рекламой в поддержку Украины – на нем также была написана буква «Z».
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