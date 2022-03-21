Эксперт Антон Шапарин рассказал о правилах езды на электросамокатах

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21 марта 2022, 19:39

Фото: pixabay.com

В Москве и Московской области стартовал сезон самокатов. Осенью прошлого года правила дорожного движения для самокатов обрели конкретную форму. Максимальная скорость для движения транспорта по тротуару или парку — 25 км/ч. Его вес не должен превышать 35 килограммов. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о том, какие существуют правила для электросамокатов. Об этом сообщает «Радио 1».



«Сейчас непонятно, где на самокате можно ездить, потому что законодательство на настоящий момент не сформировано. Наша позиция проста: если человек едет по проезжей части на любом виде транспорта, будь то самокат или электросамокат, который может быть мощнее мопеда, водитель должен знать ПДД, он должен был получить права категории М, как минимум. Если это электросамокат со скоростью 5-10 км/ч, тогда его место в пешеходных зонах»,-пояснил эксперт.

Он отметил, что на данный момент в России есть сложности в поставке новых электросамокатов.

«Они все производятся в Китае, доставляются морем. Логистические операторы сейчас часто просто не могут отправить в Россию грузы. Либо линии контейнерных перевозок не работают, либо порты ставят грузы на полный досмотр. Есть и финансовые проблемы с валютным курсом. Люди сейчас скупают массово самокаты не из-за дефицита бензина, а из-за того, что опасаются дефицита электросамокатов. Они заняли определённую нишу на нашем рынке, они популярны и востребованы»,-объяснил Шапарин.

Также он считает, что этим летом самокаты будут более востребованы, чем в прошлом году. Однако специалист отметил, что инфраструктура российских городов не готова к такому виду транспорта.