По делу экс-министра из Дагестана о хищении 620 млн рублей проходят 33 обвиняемых

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21 марта 2022, 17:55 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Махачкале отправлены под домашний арест две женщины, занимавшие ранее должности директоров центров социального обслуживания населения (ЦСОН) — в Дербенте и Чародинском районе Дагестана. Их подозревают в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).



В апреле 2021 года был арестован экс-министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов. Следствие утверждает, что с 2017-го по сентябрь 2018 года он создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения его ведомства. Деньги, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, участники ОПС похищали через фиктивно оформленных сотрудников ЦСОН, а также выплачивая подчиненным необоснованные и завышенные премии, часть которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества. Расул Ибрагимов и его сообщники похитили более 620 млн рублей.



Известно также, что на прошлой неделе были заключены под стражу четыре директора ЦСОН, расположенных в Махачкале, Казбековском, Гергебильском и Лакском районах республики, заместитель директора ЦСОН Кизилюртовского района, а также бывший и действующий работники министерства труда.



Республиканское управление СКР сообщило, что всего по делу экс-министра Ибрагимова проходят 33 обвиняемых — пять сотрудников министерства, 27 сотрудников различных ЦСОН и один руководитель некоммерческой организации.



