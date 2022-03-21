Без шанса на излечение: зарубежные фармкомпании прекратили набор россиян для клинических исследований

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21 марта 2022, 15:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На фоне спецоперации армии России на территории Украины зарубежные фармпроизводители приостановили набор российских участников для клинических исследований (КИ) новейших препаратов. Российская организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» обратилась к ним с открытым письмом, подчеркнув, что программы фармкомпаний давали единственный шанс на излечение для значительной части пациентов.



Известно, что в 2021 году в международные клинические исследования вступили более 39 тысяч россиян. В основном это сделали люди с онкологическими, ревматологическими, неврологическими и кардиологическими заболеваниями.



Под КИ подразумеваются научные исследования с участием пациентов, которые проводятся с целью оценки эффективности и безопасности нового лекарственного препарата. При этом исследователи гарантируют безопасность участников.



Авторы письма призывают фармкомпании «в этот кризисный момент проявить решительность и эффективность и на деле доказать декларируемые ими принципы бизнес-этики и заботы о пациентах». Пересмотреть решение о приостановке клинических исследований призвали также родительские организации, в том числе Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. На сайте детского омбудсмена РФ опубликовано письмо, в котором говорится, что дети не должны быть заложниками политической ситуации в мире, а помощь им не должна стать инструментом давления на любые стороны конфликта.



Набор участников клинических испытаний прекратили гиганты фарминдустрии - Sanofi (Франция) и MSD, Lilly, Pfizer и AbbVie (США). Помимо прочего, компании приостановили инвестиции в Россию и ограничили поставку лекарств, за исключением жизненно важных.



Фармпроизводители проводят широкий ряд исследований. Среди них исследования препаратов для лечения рака молочной железы, от болезни Паркинсона, болезни Крона и язвенного колита, онкогематологических заболеваний, немелкоклеточного рака легкого, псориатического и ревматоидного артрита, атопического дерматита. КИ проводятся в области неврологии, онкологии, аллергологии, пульмонологии, ревматологии. Исследования позволяют получить качественное бесплатное лечение — либо оригинальным препаратом, либо экспериментальным, но имеющим предварительные многообещающие результаты.

«Важно, что это еще и бесплатное обследование, анализы крови, снимки — и все без очередей, в лучших местах. Потому что спонсоры всегда следят за качеством диагностики — вплоть до того, что оплачивают такси от дома до клиники», - подчеркнула программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило.



Некоторые эксперты утверждают, что приостановка клинических испытаний - это вопрос не политики, а четкого расчета рисков. В такой ситуации компания не может быть уверена, что длительное, от пяти до десяти лет, дорогостоящее исследование пройдет без каких-либо нарушений. Следовательно, ей проще не начинать подобную работу.



Директор российской Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова отмечает, что из-за санкций возникли сложности с вывозом биообразцов:



«Незамороженная кровь, например, должна быть доставлена в лабораторию в течение 60 часов. С имеющимися ограничениями по авиасообщению мы не можем обеспечить непрерывность процесса. Часть материала везут через Бахрейн, но все равно не успевают. Часть пытаются перебросить на локальные лаборатории, но это уже нарушение единообразия. Какой спонсор в таких условиях будет рисковать и начинать новые исследования?»



Тем временем в Pfizer заверили, что будут поддерживать участников, уже включенных в данные исследования в России. В Sanofi сообщили, что продолжат поставки жизненно важных лекарств и текущие клинические исследования с участием уже набранных российских пациентов.



