ГЭС-2: фантастическая реальность

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21 марта 2022, 15:50 Екатерина Лукьянникова

В Москве после долгих лет реконструкции открылась ГЭС-2 — бывшая электростанция и будущая точка притяжения современного искусства в самых разных проявлениях. Теперь она представляет собой место культуры и отдыха для москвичей, причем совершено бесплатно.



Открытие ГЭС-2, как культурного центра, важный этап развития нашего общества по мнению Министерства культуры РФ. На ГЭС-2 расположено множество интересных площадок: книжный магазин и просмотровые залы, выставочное пространство и корпус для временных резиденций художников. Серая постройка как бы слилась с широкими тротуарами, дорогой и каскадной набережной из таких же серых ступеней, создав большое открытое пространство с ярким акцентом синих труб. Пространственная композиция здания напоминает готический собор, интерьер гармоничный и легкий. Появилось ощущение простора, как на улице. Галереи, образовательные классы, а также актовый зал располагаются по двум сторонам нефа. Чтобы вместить все необходимые для современного Дома культуры функции, также добавили еще два подземных уровня — это позволило создать галереи с высотой потолков до 10 метров, а также вместить офисы фонда на третьем и четвертом этажах.



Великий архитектор Ренцо Пьяно продумал все до мелочей. Ключевое композиционное пространство первого этажа — пьяцца. Здесь проходят интересные мероприятия, а также присутствуют кафе, рестораны и магазины. Посетитель, оказавшись в здании, становится участником активной жизни Дома культуры. Посмотрев наверх, он увидит этажи офисов, где кипит работа. Далее посетитель попадет в главный неф, над которым находится центральная платформа — открытая площадка для проведения мероприятий. К ней спускается почти прозрачная трибуна для зрителей, а прямо напротив находятся еще две платформы, составляющие ансамбль парящих площадок. Ориентироваться в ГЭС-2 можно без карты, потому что вся организация пространства интуитивна и прозрачна, галереи и платформы соединены между собой мостиками. Можно посмотреть наверх, оглядеться вокруг и понять куда идти дальше, что очень удобно для посетителей.

На площади у ГЭС-2 находятся «Своды» — отреставрированные помещения, в которых приглашают заниматься творчеством профессиональных мастеров, нуждающихся в оборудовании или помощи. В зданиях много мастерских, где, например, занимаются керамикой, металлом, деревом, 3D-печатью, хлебопечением и другим.

За ГЭС также появилась берёзовая роща с одинаковыми по толщине, высоте и возрасту деревьями. Картина завораживает своей красотой: роща, плавно изгибаясь, поднимается от земли перетекая в смотровой мост. Одной из главных задач рощи, по задумке архитектора, было создание буферной зоны между культурным центром и привычной реальностью. Поднимающиеся деревья скрывают за собой массивный Храм Христа Спасителя, а под собой — парковку.

ГЭС-2 - первый культурный центр такого масштаба в России. Каждому, у кого есть возможность, стоит посетить его, познакомиться с исторической промышленной архитектурой России и ее развитием.