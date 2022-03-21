Бывший игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что ноги его больше не будет в России

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21 марта 2022, 14:13 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Форвард футбольного клуба «Минай» Евгений Селезнев поделился подробностями своего разговора с бывшим украинским легионером «Зенита» из Санкт-Петербурга Ярославом Ракицким.



«Ярик – чистый пaтpиот. Он сразу сказал: «Больше моей ноги там [в Poccии] не будет». А его все критиковали до этого. Я знал, что он никогда не предаст poдину», - сообщил Евгений Селезнев.



«Он сейчас в Турции. Ярик хотел ехать со мной в Kиeв в тepoбopoну, но я его отговорил», - добавил футболист.



О том, что контракт 32-летнего Ракицкого расторгнут по его просьбе, «Зенит» объявил еще 2 марта.



