20 млн рублей направлено на развитие сетей связи на Южном Урале

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21 марта 2022, 13:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Жители небольших населенных пунктов получат доступ к качественной мобильной связи и интернету.

В Челябинской области установлен порядок предоставления в 2022-2024 году субсидий в размере 20 миллионов рублей на возмещение затрат операторам и интернет-провайдерам на развитие инфраструктуры связи. Его утвердил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно условиям программы, операторы и провайдеры, построившие сети в населенных пунктах из утвержденного перечня, могут получить возмещение до 90% своих затрат. В Челябинской области 665 деревень и поселков, в которых нет сотовой связи. В 445 населенных пунктах, в которых проживает до 250 человек, нет интернета. Получатели субсидий будут отобраны на основании заявок.

Добавим, что за 4 года реализации областной программы качественную мобильную связи и доступ к интернету получили свыше 45 тысяч жителей в 84 населенных пунктах региона.