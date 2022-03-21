Мэр Риги Стакис: 9 мая не место в Риге

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21 марта 2022, 13:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Мэр Риги Мартиньш Стакис

Мэр Риги Мартиньш Стакис, тот, что снимал флаг Беларуси в Риге, заявил, что 9 мая уж точно не место в Риге.



Пройдемся по фактам на сегодняшний день!



16 марта в Риге проходило шествие латышских легионеров СС. В нем участвовали политики, депутаты Сейма.



Совсем скоро наступит 9 мая, но некоторые политики, депутаты, министр юстиции Латвии, мэр Риги г-н Стакис высказали мнение, что мероприятия 9 мая, увы, не должно проходить в Латвии. Почему?



«В Москве этот так называемый «праздник» превращается в праздник империализма. В Риге нет места для такого мероприятия, когда российские военные проливают кровь невинных людей!» - заявил мэр Риги.



Все понятно?



Мне понятно то, что латышские легионеры СС – «герои» в Латвии и они, конечно, «несли мир», а не уничтожали людей. А те, кто уничтожил нацизм – преступники, и они, по мнению флагоснимателя Стакиса, не имеют право почтить память погибших в самой страшной войне, которое испытало человечество!



Знаете, не удивилась, если бы тот же мэр Риги Мартиньш Стакис, если бы был помоложе и жил в нацистской Германии, то дружил уж точно с главным садистом Йозефом Менгеле. Это мое мнение!



Итак, мэр Риги призывает организаторов мероприятия 9 мая не обращаться в муниципалитет для подачи заявки. Когда «сочувствующие» легионерам СС подавали заявку, то, видимо, мэр Рига «лобызал» им ноги. Мое предположение личное!



Итак, в Риге и на государственном уровне «тихонько» прославляют нацизм, прикрывая это тем, что латышские легионеры СС – борцы за независимость. Я так понимаю, что борцы за «независимость» фашистской Германии… А как иначе?



И в Латвии на государственном уровне, подсуетились, однако, хотят «истребить» 9 мая.



Но главы других самоуправлений имеют иной взгляд…

Большинство опрошенных руководителей самоуправлений заявили о необходимости четких юридических оснований, чтобы запретить, например, какой-либо общественной организации возложение цветов.



Также есть опасения, что такой запрет усилит ненужную напряженность в обществе и создаст питательную среду для провокаций. Должно быть ясно, что делать, если, несмотря на отсутствие разрешения, организация все же проведет мероприятие. По словам представителя самоуправления, пожелавшего остаться неизвестным, такой запрет нужно оценивать и с точки зрения национальной безопасности, а именно, не оказываем ли мы услугу недружественным Латвии силам.



Мэр Резекне Александр Барташевич и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") заявили, что в согласии с партийными установками не станут прислушиваться к министру юстиции и запрещать публичные мероприятия 9 мая. По мнению мэра Даугавпилса, призыв Минюста не соответствует закону, и у самоуправлений нет оснований действовать вопреки установленному правовому порядку.



А «великий» латвийский политолог Лелде Метла-Розентале заявила, что «желание организовать мероприятия 9 мая свидетельствует о глубоких проблемах в латвийском обществе, которые необходимо решать»…



Ну, если «метла» сказала…



Да уж, нацизм «поднимает» голову в Латвии!