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21 марта 2022, 12:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Талис Линкайтс

Российские суда по-прежнему заходят в латвийские порты, но правительство страны рассматривает варианты о запрете. Об этом сообщил латвийским СМИ министр сообщения Талис Линкайтс.



По словам министра сообщения Латвии, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов в настоящее время происходит. По самым пессимистичным прогнозам, в Вентспилсском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае 20-30%.



Минсообщения призвало администрацию портов не пускать в порты суда под российским флагом, но порты не прислушиваются к таким призывам, признал министр.



"Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве", - сообщил Линкайтс.



"Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным", - сказал Линкайтс, добавив, что это может быть решение стран Балтии.



Министр сообщения Литвы Мариюс Скуодис также заявил на прошлой неделе, что Литва может принять такое решение вместе с другими странами региона, поскольку решение о запрете российским судам заходить в порты на уровне ЕС откладывается.