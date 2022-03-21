В России на 10% уменьшилась рождаемость

Помимо политических и экономических последствий украинский кризис может спровоцировать и демографические проблемы. Из-за ухудшения материального положения россиян увеличивается риск снижения рождаемости. Позитивным фактором станет приезд русских беженцев с Украины, где уровень жизни упал до предела. С начала спецоперации из Донбасса в нашу страну прибыло четверть миллиона человек.
По прогнозам экспертов, доходы россиян в этом году могут сократиться до 7%. Падение продолжится и в следующем году. Роста зарплат специалисты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования ожидают не раньше 2024 года. При таких негативных последствиях рождаемость в ближайшие два года может уменьшиться на 10%.
Демографическая ситуация в стране ухудшалась в последние годы и по другим причинам. Пандемия, оптимизация системы здравоохранения привели к высокой смертности. Коэффициент рождаемости в России составлял 1,5 ребёнка на одну женщину. В среднем по планете он равняется 2,3 ребёнка. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новую программу финансовой поддержки населения. Даже в сложной ситуации нельзя допускать роста бедности граждан. Для этого пересматриваются размеры всех социальных пособий, отметил глава государства.
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