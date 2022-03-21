В Хабаровском крае утвердили антикризисный план

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

21 марта 2022, 12:41

В Хабаровском крае утвердили план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления. Документ состоит из десяти разделов и охватывает 16 направлений. Планом предполагаются 122 мероприятия.

В числе первоочередных мер - шаги по стабилизации рынка продовольствия и потребительских товаров. Для этого уже развернута система оперативного мониторинга за запасами и ценами. Отслеживается свыше полусотни позиций продовольственных и непродовольственных товаров. С оптовыми продавцами заключены соглашения о бесперебойных поставках. Кроме того, обеспечен контроль за наличием детских товаров, медицинских изделий и лекарств.



На совещании с первым зампредом правительства Марией Авиловой было указано, что краю удалось полностью снять проблему отсутствия в продаже сахара. Тем не менее, ретейлеры сообщают об ажиотажном спросе на этот продукт, а также о необходимости ввести ограничение по продаже сахара в одни руки.



- Необходимо создать на местах антикризисные штабы, с тем, чтобы оперативно отслеживать обстановку, - считает Авилова.

План начнет исполнять на этой неделе.