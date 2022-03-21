Жителям Хабаровского края пообещали, что сахара хватит на всех

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

21 марта 2022, 12:40

Ожидая дефицит и рост цен, жители Хабаровского края, как и другие россияне, принялись скупать сахар и прочую провизию.

Власти настаивают - ажиотаж искусственный, дефицита не намечается.



- У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией, - указал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.



Тем временем, в местных гипермаркетах отмечают четырехкратный рост спроса на сахар-песок. Некоторые ретейлеры уже ограничили возможность покупки двумя килограммами в одни руки.