Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности компании в РФ

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21 марта 2022, 12:07 Источник: ТАСС

Meta, pixabay.com

В понедельник, 21 марта, Meta попросила Тверской суд Москвы отложить рассмотрение заявления Генеральной прокуратуры Российской Федерации о запрете деятельности компании в стране как экстремистской организации.

Юрист Meta утверждает, что компании не предоставили достаточно времени для подготовки ее позиции, а также для сбора доказательств. По словам адвоката, за несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, организация не имела возможности ознакомиться с документами.

Государственный обвинитель высказалась против переноса заседания, подчеркнув, что юриста корпорации было достаточно времени для подготовки к началу рассмотрения дела.