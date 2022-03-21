В России за сутки выявили 28 709 случаев заражения COVID-19

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21 марта 2022, 11:43

ПЦР тест, Sina Schuldt/dpa

В России за минувшие сутки зарегистрировали 28 709 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За прошедшие 24 часа в Российской Федерации госпитализированы были 2 187 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данный показатель по сравнению с предшествующими сутками уменьшился на 14,3%. Рост количества госпитализаций был зафиксирован в 31 регионе РФ, снижение – в 48, никаких изменений не выявили в шести регионах.

За минувшие 24 часа в стране скончались 409 человек с COVID-19.