В России исчезают продукты и растет спрос на презервативы. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2022, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Военную «спецоперацию» на Украине под командованием Владимира Путина поддержали Союз садоводов России и мундепы столицы. Садоводы пообещали президенту РФ в условиях нарастающих санкций «внести свою лепту в формирование национальной продовольственной безопасности России». Муниципальные депутаты Москвы обещать ничего не стали, но при этом массово и громко выразили «свое одобрение» действиям главы государства.



К большому сожалению, наши уважаемые и доблестные садоводы никак не смогут повлиять на положение дел в российском автопроме. АвтоВАЗ решил отправить своих сотрудников с 4 апреля на 20 дней в вынужденный «корпоративный» отпуск из-за дефицита иностранных электронных компонентов. С подобной ситуацией российский концерн сталкивается уже регулярно.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил Владимиру Путину о проблемах с «КамАЗом».



«К примеру, по «КамАЗу» снижение объемов производства может достигнуть 40%, и порядка 15 000 работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих», - сказал он.



Российский производитель грузовиков столкнулся с дефицитом американских двигателей Cummins, немецких трансмиссий ZF и топливной аппаратуры Bosch. На «КамАЗе» заявили, что планируют начать производство грузовиков нового поколения К5 без использования иностранных компонентов с января 2023 года.



Проблемы с продовольствием в России тоже не заставили себя долго ждать. С полок магазинов и торговых сетей начали пропадать сахар и гречка. У чиновников нашлась своя версия происходящего, причем на этот раз вполне рабочая.



«А мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, фасовщики, они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене», - заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.



Ставшая уже традиционной национальная забава с ростом цен на куриные яйца перед Пасхой в этом году обещает развернуться с небывалым размахом. Стоимость на них начала расти на полмесяца раньше, чем в былые годы. В рознице после начала военной «спецоперации» они уже успели подорожать на 25%. Участники рынка ожидают в ближайший месяц из-за взлета курса валют рост цен на яйца еще до 40%. При этом оказалось, что выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта. В Минсельхозе сообщили, что сейчас птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма».



Иностранный бизнес продолжает покидать Россию. За последние три недели о приостановке своей деятельности только в одной Москве заявили свыше 300 зарубежных компаний. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.



Россия, в свою очередь, продолжает гнуть свою линию и на прошлой неделе покинула Совет Европы.



«При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека», - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



«Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», - подбодрил он россиян.



Похоже, что нам, как в старом советском кино, теперь остается надеяться лишь на «самый гуманный суд в мире».



Очередную годовщину воссоединения России и Крыма отметили в разных городах РФ. В Петербурге пришедшего на место проведения мероприятия корреспондента издания «Коммерсантъ» «упаковали» в полицейский автомобиль, увидев, что он слишком тихо стоит в сторонке и не проявляет признаков патриотизма. Об этом событии сообщило само издание.



Самая масштабная патриотическая акция, конечно же, уже традиционно состоялась в московских «Лужниках». На митинг-концерт прибыл сам Владимир Владимирович Путин. Интересно, что МВД отчиталось о 200 тысячах присутствующих на акции, хотя стадион вмещает 81 тысячу человек. Видимо, остальные сторонники «Русской весны» попросту оккупировали прилегающую к спортивному объекту территорию. Торжественная акция прошла под тремя главными лозунгами: «Zа мир!», «Zа Россию!», «Zа Президента!».



Тем временем россияне принялись массово скупать презервативы. Об этом сообщил ТАСС.



«Продажи презервативов в российских аптеках выросли с 28 февраля по 6 марта 2022 года на 17% в натуральном выражении и на 32% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - уточнили в агентстве.



Всплеска рождаемости на фоне последних событий, похоже, ожидать не стоит. Вспоминаются слова, сказанные в свое время одной уже бывшей российской чиновницей: «Государство не просило вас рожать».



Приняли к сведению, не рожаем…



