Политолог Бредихин поддержал идею русифицировать уличные коммерческие вывески

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21 марта 2022, 10:43

булочная, Zamir Usmanov/Global Look Press

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин оценил идею депутата ГД Султана Хамзаева запретить на территории РФ коммерческие вывески на иностранных языках.

Антон Бредихин выразил мнение, что в стране необходимо популяризировать русский язык.

Эксперт в беседе с RT уточнил, что в настоящий момент общество "меняет свой культурный код", когда русские слова заменяются на иностранные. Именно поэтому, по мнению Бредихина, решение о запрете коммерческих вывесок на иностранных языках в России должно быть принято уже на ближайших заседаниях Государственной думы.