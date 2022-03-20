Депутат Сейма Янис Домбрава продолжает запугивать латвийцев

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

20 марта 2022, 16:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация на Украине обострила и без того сложные отношения между Россией и Латвией. Совершенно очевидно, что несладко приходится русскоязычным Латвии, особенно, когда им постоянно дают понять, что они виноваты. Более того, «любимое» занятие Нацблока – «запугивать» и «науськивать» людей…

Депутат Сейма Янис Домбрава, который отличается крутой ненавистью ко всему русскому, написал в социальных сетях:

«Свежий опрос из России. 75% считают, что после Украины Россия «займется» Польшей, 41% считает, что России нужно начать военную операцию против стран Балтии. Это все, что нужно знать о «дружественном» народе на востоке».

То, что Янис Домбрава никогда не испытывал «дружеских» отношений к России и местным русским – факт…

Если быть откровенной, то мне глянется, что если дать этому человеку автомат в руки, и он будет знать, что ему ничего не будет за расстрел русских, и совершенно неважно кого – женщин, мужчин, стариков, то он это сделает. Это сугубо мое мнение, так как я анализирую действия, высказывания этого человека.

У меня сложилось такое впечатление, что для националистов наступил «звездный час» - открытая ненависть к русским! Похоже, что ко всем русским.

Еще факт: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил, что выслал трех российских дипломатов из Латвии.

Посольство РФ в Латвии сообщает, что недружественные заявления латвийской стороны о высылке дипломатов будут иметь весьма негативные последствия для и без того «ужасных» отношений между Латвией и Россией. Весь этот «немотивированный антироссийский шаг» полностью лежит на Латвии. Посольство России подчеркивает, что ответные меры со стороны России не заставят себя ждать.

Мне приходится слышать в Латвии – «как Россия будет чувствовать себя после этих событий на Украине?»

А у меня встречный вопрос: «А как чувствует себя США после вторжения в Ирак? Как чувствуют себя латышские легионеры СС, после того как учинили зверства с мирными жителями?»

В Латвии есть места памяти – лагерь смерти Саласпилс и деревня Аудрини, где живьем сжигали детей, женщин, стариков…

Как чувствуют себя в Латвии те, кто устроил Холокост?

Они прекрасно живут и предпочитают не вспоминать о зверствах своих соотечественников. А ведь еще живы те люди, которые прошли подобный ад!

Живут националы Латвии и продолжают ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть!