Росгвардия: 40 военных получат награды за участие в освобождении Изюма от националистов

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20 марта 2022, 15:11

rosguard.gov.ru

Росгвардия наградит 40 спецназовцев за участие в освобождении города Изюм от украинских националистов. Росгвардейцы в ходе операции по освобождению этого города взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ, захватив важные документы.

В ведомстве сообщили, что военные и сотрудники нескольких отрядов спецназа, а также одного из СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного нацистами и оперативно завладели плацдармом.

В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских военных и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями российских военных.

В ходе боя росгвардейцы расширили плацдарм, взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы.

"Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров", - говорится в сообщении ведомства. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам.